Madagascar: CCESSCA - Nate Tex enivre ses fidèles fans

Les caprices de la météo d'hier n'ont pu retenir de nombreux Tananariviens pour assister au concert du jeune artiste en super forme et en nette progression à l'heure actuelle. Après l'avoir déjà soutenu le 17 février 2019 toujours au Ccesca à Antanimena , ceux qui ont attendu avec beaucoup d'impatience ce nouveau rendez-vous un an plus tard ont été encore une fois ravis et comblés.

Certes, devant leur idole qui a manifesté une superbe performance vocale et une grande maturité musicale, les nombreux fans présents dans la salle ne sont pas rentrés déçus ou découragés. Au contraire, ils ont été fascinés et séduits à travers un magnifique répertoire assuré d'une manière parfaite et efficace par Nate Tex & Co. La tête d'affiche, entourée de trois talentueuses choristes et d'excellents musiciens qui étaient tous égaux à eux-mêmes. Sachant à la fois divertir et donner le maximum de plaisir à son public, la complicité entre les animateurs sur scène et l'assistance a régné et dominé durant ce show classé professionnel. L'organisation assurée par la dynamique équipe de mi-Ritsoka Production dirigée par Hery Randriamampianina s'est déroulé sans aucun incident négatif. Ce dernier n'a pu cacher sa satisfaction en rajoutant que Nate Tex mérite bien son succès vu les efforts qu'il a fournis en un temps record. Et cela ne va pas rester là car il va bientôt enchaîner son parcours par une tournée nationale et internationale cette année.

Le concert d'hier après-midi a connu un vif succès sur tous les plans. De l'animation sur scène à l'ambiance témoignée par les spectateurs, tout s'est déroulé dans une vive convivialité. Annoncée quelques jours plus tôt lors d'une conférence de presse, la sortie de l'album Zara-kanto a connu une formidable vente enchaînée par une longue file de nombreux fans qui ont voulu à tout prix réaliser des séances de dédicaces et de selfie avec Nate Tex à la fin du concert. Qualifié d'un véritable promoteur de l'amour, les ballades romantiques (Pejy faharoa, Mpakafy, Tsy afaka, Hiverina, Mahatalanjona, Fo feno, Tantara mamy, Tsara tso-drano... de Nate Tex ont fortement dominé tout au long de ce concert ayant servi de cadeau spécial Saint-Valentin dédié à tous les amoureux.

En étroite collaboration avec d'autres artistes de sa génération, il n'a pas oublié de leur partager la scène. Dans son choix, la chanteuse Inah en pleine ascension également à l'heure actuelle et la jeune et brillante formation Epistolier ainsi que Steph Rambi ont été ses invités de marque hier au CCEsca à Antanimena. Nate Tex est doté d'un énorme potentiel pour réussir une parfaite carrière dans son parcours.