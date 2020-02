Madagascar: Rallye - La Ford Ranger T2 change de mains

À trois mois du début du championnat de Madagascar de rallye, la Ford Ranger T2 de Teddy Rahamefy et Herman Ratsimbarisoa change officiellement de mains. C'était dans l'air depuis plusieurs semaines.

Et le nouveau propriétaire a définitivement confirmé l'information, il y a quelques jours. Il s'agit de Patrick « No Limit » Rakotonjanahary, président du club Team 110 d'Antsirabe. Champion de slalom en catégories M9 et rookie l'an passé, il va troquer le volant de sa Peugeot 106 pour celui du mastodonte américain. Une machine qui a fait ses preuves par le passé, en décrochant le titre national T2.

Passer d'une petite 2RM à un tout-terrain, c'est un changement radical. Poids, comportement et puissance, tout est différent sur un pick-up. Et logiquement, la conduite doit impérativement s'adapter, afin de bien gérer les transferts de masse, les travers et les relances.

« Au début, c'était un peu bizarre comme sensation, avec le poste de pilotage surélevé. J'avais une certaine appréhension. Mais je m'y suis rapidement habitué. C'est tellement différent de la 106 », raconte Patrick Rakotonjanahary à propos de ses premiers kilomètres avec la Ranger. « Sur les portions cassantes, on se sent en confiance. Concernant la puissance, c'est l'idéal pour les pistes malgaches. Par contre, il faudra bien gérer le gabarit pour éviter les touchettes », ajoute-t-il.

Le nouveau pilote de la Ford est engagé sur deux tableaux. En effet, il participe également au championnat de Madagascar de moto tout-terrain « enduro/endurance », où il a déjà été sacré en catégorie vétérans 1 auparavant. Il faudra faire des concessions cette année, vu les éventuels chevauchements de dates. « Je continuerai la moto. Par contre, le rallye sera ma priorité cette année si jamais les dates se chevauchent », conclut-il.