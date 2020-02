Ile Maurice: Programme ACP - UE - Soutien et valorisation des artistes et de leurs œuvres

communiqué de presse

Ceux évoluant dans le secteur créatif qui souhaitent obtenir une subvention pourront, jusqu'au 20 mars 2020, déposer leur candidature suite au lancement d'un appel à propositions intitulé Soutien aux secteurs de la culture et de la création ACP (Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique).

L'appel a été lancé la semaine dernière sous le 'Programme ACP - UE (Union européenne) vers une industrie culturelle viable'.

Le but de ce programme est de favoriser le développement socio-économique des pays ACP à travers la dynamisation de l'ensemble du secteur culturel et créatif.

Les autres objectifs sont de: favoriser l'accroissement des recettes économiques du secteur créatif; permettre la création d'emplois liés au secteur culturel; et d'assurer une meilleure accessibilité, reconnaissance et valorisation des artistes et de leurs œuvres.

Quatre axes seront soutenus afin d'atteindre ces objectifs:

· la création/production de biens et services ACP de qualité, à un coût compétitif et en quantité accrue ;

· l'accès aux marchés nationaux, régionaux, internationaux, la circulation/diffusion/promotion de biens et services ACP ;

· l'éducation à l'image ; et

· l'amélioration de l'accès au financement via des mécanismes innovants, permettant des cofinancements et visant à réduire la dépendance des opérateurs culturels ACP par rapport aux financements internationaux.

Pour rappel, l'Accord de partenariat entre le groupe ACP, et l'UE, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et révisé en 2005 (l'Accord de Cotonou), considère la culture comme un volet à part entière de la stratégie de coopération dans le partenariat entre les pays ACP et l'UE.