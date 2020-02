Madagascar: Mihamy Mada Fashion - Succès de la première édition

Belle initiative. Du 13 au 15 février au palais des Sports et de la Culture à Mahamasina, la première édition de Mihamy Mada Fashion a réuni les acteurs dans le domaine de la mode et de la création.

Une grande première à Madagascar compte tenu que c'est le ministère de la Culture et de la communication, lui-même, qui a été l'organisateur de cet événement. Trente stylistes, dont quelques uns venus des provinces, ont répondu à l'appel pour exposer leurs œuvres dans les quarante stands mis gratuitement à leur disposition. Ventes exposition, ateliers, défilés de mode, animations artistiques ont rythmé le programme qui s'est clôturé par une soirée de gala le samedi 15 soir au Petit palais.

Le déroulement de l'événement a été retransmis sur la chaîne de télévision nationale. « Un tel événement rend la mode accessible à tous, tout en éduquant le public », ressent Felana, une couturière qui a assisté au défilé du samedi après-midi. « On salue l'initiative du ministère qui donne un grand coup de pouce aux créateurs et stylistes. Nous souhaitons avoir l'événement tous les ans, qu'il ait lieu le weekend pour avoir plus de visiteurs, et qu'on nous avise un peu plus tôt pour nous laisser le temps de mieux préparer ce que l'on va présenter. Cette fois-ci, on a été contacté à deux semaines de l'événement», formule Yvon Ebène de Morondava.

Créer une bonne synergie

« Avoir un tel soutien nous motive d'aller plus loin. Ensemble, nous allons réussir à avoir une vision plus large ; comment progresser. Cette première édition a été un succès dans l'ensemble », constatent les participants. À la fin de la première édition de Mihamy Mada Fashion, mannequins, stylistes, et tous ceux qui ont contribué à cet événement ont reçu un certificat de la part du ministère.

« L'objectif de Mihamy Mada Fashion consiste à promouvoir les acteurs de mode et du stylisme à Madagascar, et à créer une base de données. Le ministère reste ouvert à toutes propositions pour améliorer l'organisation. Nous sollicitons les personnes ressources à se manifester dans le but de créer une bonne synergie à chaque niveau. Et nous comptons, aussi, toucher d'autres disciplines artistiques », explique Faly Ratovonirina, directeur des arts et de la promotion artistique au sein du ministère de la Culture et de la communication.