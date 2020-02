Madagascar: Volley ball - Zone 7 - Stef'auto en roue libre

Deux victoires en deux matches. Le club duodecuple champion de Madagascar, Stef'auto roule en roue libre à l'issue des deux premières journées de la coupe des clubs de la CAVB (Confédération africaine de volleyball) zone 7.

Sans forcer, les Tamataviennes ont à sens unique défait d'entrée ce samedi, au gymnase d'Ankorondrano, les Mahoraises de Volleyball club de M'Tsagamouji en trois sets (25/3 25/9 25/13). La bande à Lalah, pièce maitresse de l'équipe nationale aux derniers Jeux des Iles à Maurice a par la suite battu hier soir, au palais des sports à Mahamasina, le club mauricien Orange club d'amitié par 3 sets à 1 (22/25 25/23 25/18 25/10). Stef'auto affrontera ce jour en début d'après-midi au palais des sports, BI'AS, son dauphin lors du dernier championnat national. Bon début aussi hier pour les Jeunes mamans volleyball (JMVB) qui ont arraché leur première victoire.

Les Mbola, Miora, Clarel et Nadya, toutes membres de la sélection nationale dans les années 2000, ont disposé dans la souffrance les Eugénie, Yannick et Mialy du volleyball club Diamant (VBCD) par 3 sets à 2 (25/21 22/25 16/25 25/22 16/14). Cette rencontre a été perturbée à deux reprises par les délestages. Le deuxième a même duré plus d'une heure. «Nous devrions trouver d'autres solutions car le groupe du palais n'est pas fonctionnel. Ainsi nous devrions en louer d'autre à partir de demain (aujourd'hui)» souligne la présidente de la fédération malgache de volleyball, Mamy Ranaivoson.

Entrée réussie

Du côté des garçons, VBC Mama décroche son premier succès en s'imposant ce samedi au gymnase d'Ankorondrano 3 sets à rien contre la Racine des Comores (25/13 25/20 25/17). Toujours chez les hommes, Quatre Bornes compte deux victoires en deux journées. Les Mauriciens de Quatre Bornes se sont imposés 3 à 0 face à Cascade des Seychelles en première journée, avant de battre, hier, 3 à 0 Saint Denis. Le tapis Gerflor offert par la FIVB (Fédération internationale de volleyball) en 2013 a été installé au palais des sports et utilisé pour la première fois durant cette coupe de la zone 7.

Finalement, vingt-cinq équipes sont engagées à ce rendez-vous régional, quinze masculines réparties en quatre groupes et dix féminines réparties en deux poules. Onze matches sont au programme de la troisième journée ce lundi. La gendarmerie nationale volleyball, triple championne de l'océan Indien entrera en lice ce soir vers 18h au palais des sports. Andry et consorts débuteront contre le club de Rodrigues Roches Bon Dieu de Maurice. Les éliminatoires s'étaleront jusqu'au jeudi 20 février. Les demi-finales sont prévues le vendredi 21 février et les finales le samedi 22 février.