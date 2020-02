Madagascar: Météo - Francisco s'en va, Gabekile à l'horizon

Gabekile est la 7e tempête baptisée de la saison cyclonique 2020.

Alors que Madagascar était sous la menace de fortes pluies pendant le week-end, la dépression tropicale Francisco s'est beaucoup affaiblie et n'a pas fait de grand dégât sur les hautes terres, même si des montées d'eaux ont été signalées à Mahanoro et ses environs. Ce vortex résiduel est sorti en mer hier après-midi et ses effets ne se sont faits ressentir que le dimanche à Antananarivo ville. Le dimanche vers 11 heures, la vigilance lancée par le service de la météorologie a été levée, même si la sortie en mer sur le littoral Est reste déconseillée en raison de quelques caprices orageux éparpillés.

Un temps orageux. A partir de ce jour, l'été reprendra son cours avec des pluies orageuses durant l'après-midi, du lundi au dimanche. Pour Antananarivo, la température minimale oscillera autour de 17 ° C, et la maximale entre 26° C et 27° C tout au long de la semaine. Et en général, il pleuvra dans toutes les régions, excepté celles situées dans le grand sud comme Toliara où le temps sera très sec. La température maximale de 34° C est d'ailleurs enregistrée à Toliara tandis que la minimale, de 16° C, dans la région Vakinankaratra.

Un autre cyclone en vue. Gabekile, une autre tempête formée dans l'Océan indien est devenue un cyclone dimanche. Il s'agit du quatrième cyclone tropical de l'Océan indien durant cette saison cyclonique. Pour l'instant, son foyer est localisé à plus de 2 700 km à l'Est de l'île Boraha, et à 2 005 km. Il se dirige vers le Sud-Est à une vitesse de 10 km/h, mais son impact sur la Grand île n'est pas encore précis à l'heure actuelle.