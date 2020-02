Madagascar: Mihamy Mada Fashion - Les stylistes malgaches récompensés

Les oeuvres de Elysa « My Passion » ont été également exposées lors de l'évènement.

Depuis trois jours, Antananarivo est devenue la capitale de la mode. Le palais des Sports Mahamasina a accueillis plusieurs créateurs de mode issus de plusieurs régions telles qu' Atsinanana, Diana, Bongolava, Androy, Haute Matsiatra, Melaky. Cet évènement a permis une rencontre et un échange d'expériences entre les stylistes. Samedi dernier s'est tenue la clôture officielle de Mihamy Mada fashion, un évènement favorisant les œuvres des créateurs de mode malgaches. À part le concert livré par Mirado et Melky, la ministre de la Communication et de la culture, Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo, a délivré un certificat à chacun des participants.

Pour Elysa Razafindrafara, représentant de la région Haute Matsiatra, « ce genre d'événement constitue une grande opportunité pour les jeunes créateurs ». Elysa Razafindrafara est vraiment satisfaite de l'organisation de cet évènement qui est, pour elle, une occasion à ne pas manquer pour les stylistes.

A Madagascar, le monde de la mode ne jouit pas encore d'une grande notoriété comme dans d'autres pays d'Afrique. L'influence de la mode et de la culture étrangère se fait sentir de plus en plus. La culture et la mode malgaches apparaissent rarement et commencent à se faire oublier dans l'esprit des jeunes. Gagner le cœur de ces derniers et les inciter à créer est l'un des objectifs de ce genre d'événement. Développer le monde de la mode est aussi le but du ministère de la Communication et de la culture.