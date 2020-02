Madagascar: Football - Championnats d'Atsinanana - L'AS Fortior renoue avec le titre

Scène de liesse hier au Stadium de Barikadimy quand l'AS Fortior a réalisé son meilleur match pour battre l'Ascomi Mahanoro par 2 buts à 1.

Fortior, plus appliqué, voire plus technique, avait pris le match en main pour marquer deux buts presque coup pour coup devant un public conquis. Car le Fortior d'hier avait meilleure mine grâce à un quadrillage parfait du terrain où Bosco, l'ancien d'Elgeco, tenait le rôle d'un policier de la route en distribuant de très bonnes balles au milieu du terrain.

Certes, l'Ascomi avait donné l'impression de pouvoir revenir en marquant un but, mais les Tamataviens ont fait bloc pour garder cet avantage. Une victoire qui va permettre au football tamatavien de retrouver des couleurs après avoir frôlé le fond depuis quelques années.La sélection de Jinidy et d'Angelo de Tia Kitra au sein des Barea U20 reste un signe fort pour illustrer ce retour au premier plan de ce football tamatavien. C'est certain que ces deux jeunes vont servir de locomotive pour tirer tout le reste vers une plus belle performance.

On compte donc sur le sens de la gestion du président de la ligue Atsinanana, Andry Marcel Herinjatovo, pour bien gérer ce vent de renouveau renforcé, il est vrai, par la présence d'un stade aux normes internationales, enfin presque car il faut le feu vert de la CAF pour homologuer ce site afin que celui-ci puisse héberger le match des Barea contre les Eléphants ivoiriens.

Dans la finale des inter-sections, l'Olympique de Mahavelona Foulpointe et le FC Brickaville n'ont pas pu se départager durant les temps réglementaires (1 à 1). Il a donc fallu procéder à la séance de tirs au but pour départager les deux équipes. Et dans cet exercice, le beau rôle est revenu au gardien de Foulpointe qui a offert la victoire aux siens par 4 à 2.Mais Brickaville n'aura aucun regret car il va monter en 1ère division avec Mahavelona pour la prochaine saison.