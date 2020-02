Madagascar: Nate Tex a partagé « zara kanto » avec son public

Nate Tex a interprété les 70% des morceaux qui figurent dans son album.

La pluie n'a pas empêché les fans de Nate Tex de venir l'applaudir au CCESCA Antanimena hier, dimanche 16 février. Le jeune chanteur a prolongé la fête des amoureux car la plupart des spectateurs étaient en couple.

Tsara tso- drano, Voninkazo Mifoha, Pejy faharoa, Tsy afaka... tous étaient dans le répertoire du jeune homme. D'ailleurs ces morceaux figurent dans son nouvel album « Zara kanto ». Le rythme, la précision, la justesse étaient au rendez-vous. On a constaté un mélange entre le soul et le pop, et un peu du Roots. La cadence à la Nate Tex s'est fait sentir. Visiblement, cet artiste ne cesse d'impressionner son public. Des larmes de joie et des cris ont résonné dans la grande salle du CCESCA.

Fort de sa solide formation musicale et de ses expériences artistiques variées et complémentaires depuis son jeune âge, Nate Tex n'a eu aucun mal à animer la foule. Il a transporté son assistance dans un monde d'amour, de paix et de lumière. Son répertoire était composé de ses plus belles chansons jamais enregistrées et de ses mélodies des plus touchantes. Un mix qui a fait de ce concert une fête inoubliable.