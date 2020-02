Madagascar: Fête de la Saint-Valentin - Musique et festin au Cinquième élément

Le 14 février, jour de la Saint-Valentin, communément considérée comme fête des amoureux, est une occasion, chaque année, pour passer une journée différente et combler le cœur de sa moitié. Mais il est de plus en plus difficile de trouver une idée spéciale et différente des années précédentes.

Pour sa première Saint-Valentin, le Cinquième élément a proposé deux évènements. Acoustic Love au restaurant à l'étage, en collaboration avec Stu'Duo et Mirador, et after-mpitia au Snack Lounge Café avec Fidy et Sitraka. Tous deux aussi appréciés l'un que l'autre, l'on a pu y vivre l'amour de la musique, l'amour culinaire et le partage. Les plats, comme d'habitude, étaient succulents et l'ambiance toujours festive. Une promesse tenue : Fidy et Sitraka ont conquis les cœurs. Ayant débuté à 19 heures tapante, leur show a duré quatre heures. Du classique au plus populaire, les chansons d'amour et duo d'amour ont envahi la salle. Chantés en écho par les clients : « Tonight I celebrate my love for you », « forever love », « Anao tiako de Babaike et

Un plat spécial saint-valentin préparé par l'équipe du Cinquième élément

Cynthia ». La participation active des clients a mis le feu à l'ambiance. « Chérie de Unik », « Safidy de Bodo », « Toa anao de Poopy »... les clients se sont donnés à cœur joie et ont pu partager avec leurs proches ces moments de folie dirait-on. Car ils ne sont pas venus uniquement en couple mais en famille, entre amis. Une façon originale de fêter l'amour car, après tout, l'amour est un très grand mot avec de différentes significations. L'amour c'est la passion, l'amitié mais aussi la famille. Une ambiance plus calme au restaurant à l'étage. Depuis 20 heures, Orel Pazzapa et Ravaka sy Miora ont offert un show acoustique autour d'un menu copieux. Leurs chansons ont été suivies en choeur par les spectateurs. Une symbiose marquée particulièrement par la reprise de « Mahazo tsirony de Tsota ».