Ile Maurice: Nominations - Le trio Kowlessur, Seegolam et Sewraj-Gopal à la BoM Tower

Les noms des trois prétendants appelés à occuper de hautes responsabilités à la Banque de Maurice (BoM) se confirment. Il s'agirait de Deshmuk Kowlessur, qui pourrait quitter son poste de directeur de la Competition Commission pour s'installer dans le fauteuil de gouverneur, à la BoM Tower. Son First Deputy Governor (FDG) pourrait être Harvesh Seegolam, l'actuel directeur de la Financial Services Commission (FSC), alors que le poste de Second Deputy Governor (SDG) devrait être confié, pour la première fois, à une femme, en l'occurrence Hemlata Sadhna Sewraj-Gopal, qui agit actuellement comme secrétaire du conseil d'administration de la BoM.

Depuis la décision du Bâtiment du Trésor, jeudi, invitant le gouverneur Yandraduth Googoolye et son Second Deputy Governor, Vikram Punchoo, à quitter leurs fonctions, les choses se sont précipitées au sommet de l'État, entre le bureau du Premier ministre (PMO) et les Finances, pour que l'institution régulatrice qu'est la BoM ne demeure pas sans direction trop longtemps. D'où le choix de ce trio, proche du pouvoir.

Deshmuk Kowlessur, nommé en février 2015 à la tête de la Competition Commission, est un proche de la famille Jugnauth. Sa soeur, Medha, a épousé Sanjiv Ramdanee, frère de Kobita Jugnauth et beau-frère du Premier ministre, alors que son épouse n'est autre que la soeur du ministre des Services financiers, Mahen Seeruttun. Diplômé de l'École supérieure de commerce de Rouen, Deshmuk Kowlessur a été dans le passé Business Analyst à KPMG et Planning and Business Manager chez Rogers.

Si le choix se confirme, le beau-frère du frère de Kobita Jugnauth succédera à Yandraduth Googoolye. Il aura à se pencher sur la politique monétaire du pays et s'assurer que celle-ci et la politique fiscale soient harmonisées tout en s'assurant que le taux de change de la roupie réponde aux intérêts divergents des différents stakeholders. Deshmuk Kowlessur, qui agit actuellement comme un chien de garde pour éviter les pratiques commerciales illégales des opérateurs économiques, aura maintenant à surveiller si les banques opèrent dans les paramètres des directives de la Banque centrale.

Celui qui aurait été identifié comme son First Deputy Governor, Harvesh Seegolam, est considéré comme un proche du ministre des Finances, Renganaden Padayachy (lui-même ancien FDG de la Banque centrale). Ce dernier a aussi été le Chairman de la FSC, entité qui est dirigée par Harvesh Seegolam depuis juillet 2017. Ex-directeur de la défunte Financial Services Promotion Agency et ex-Senior Manager du Board of Investment, connu aujourd'hui comme l'Economic Development Board, Harvesh Seegolam a bénéficié, à l'époque, du soutien de l'ex-ministre des Services financiers, Roshi Bhadain. Détenteur d'une licence en économie et d'une maîtrise en Finance internationale, Harvesh Seegolam se dirige vers une nouvelle étape de sa carrière, conscient que c'est un poste où il sera sous haute surveillance.

Quant à Hemlata Sadhna Sewraj-Gopal, elle fait partie du Senior Management de la BoM, étant hiérarchiquement la no4 de l'institution. Elle est détentrice, entre autres, d'un BA (Hons) Economics de l'université de Manchester. Premier test du nouveau trio dirigeant : la toute première réunion du Monetary Policy Committee, prévue le 26 février, suivi de la rencontre face à la presse, le lendemain.