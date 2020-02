Congo-Kinshasa: Transport aérien - Uganda Airlines va bientôt débuter des vols vers Kinshasa

La compagnie nationale aérienne de l'Ouganda, qui a relancé ses opérations en août 2019, après 18 ans de léthargie, prévoit de relier, « dans un bref délai », Entebbe, une ville située sur les rives du lac Victoria, à Kinshasa, la capitale de la RDC.

Les responsables de l'entreprise espère que la ligne Entebbe- Kinshasa, va contribuer à stimuler le commerce et le tourisme entre l'Ouganda et la RD Congo. «Hello DR Congo! Bonjour RD Congo! Kinshasa coming soon... .Très bientôt... .Eza koya... .Hivi Karibuni », a indiqué la compagnie aériene sur son compte Twitter.

Kinshasa sera la dixième destination d'Uganda Airlines, qui opère actuellement des vols vers neuf destinations à partir de son hub à Entebbe. Après dix-huit ans d'absence, la compagnie aérienne a réalisé son vol inaugural le 27 août 2019 à destination de l'aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi. L'année dernière, elle a commencé des vols vers Mombasa et Nairobi (Kenya), Juba (Soudan du Sud), Bujumbura (Burundi), Dar es Salaam, Zanzibar et Kilimandjaro (Tanzanie), Johannesburg (Afrique du Sud) et Mogadiscio (Somalie).

Uganda Airlines possède actuellement quatre avions Bombardier CRJ-900 dans sa flotte. Ces avions comportent soixante-seize places, dont douze en classes affaire et soixante-quatre places en classe économique. La compagnie aérienne a également commandé deux Airbus A330-800neos, la dernière version des gros porteurs A330. Elle compte les utiliser pour construire son réseau long-courrier international. Chaque avion comptera deux cent soixante et un sièges dont vingt en classe affaires, vingt-huit en classe économique premium et deux cent treize en classe économique.

Le gouvernement ougandais a récemment approuvé la signature de plusieurs accords bilatéraux sur les services aériens avec différents pays, une mesure qui permettrait à la compagnie aérienne nationale d'accéder à l'espace aérien de plus de pays. L'Ouganda a signé un certain nombre d'accords bilatéraux de services aériens pour ouvrir de nouvelles routes aériennes.

Un accord bilatéral sur les services aériens ouvre des services d'aviation civile commerciale entre ces pays et font baisser le coût de l'atterrissage dans un autre pays. L'an dernier, l'Ouganda avait signé au moins quarante-sept accords, mais beaucoup n'avaient pas été activés car le pays avait mis plus de deux décennies sans compagnie aérienne pour exploiter des routes dans ces pays.

Uganda Airlines avait été fondée en 1976 par l'ancien président ougandais Idi Amin Dada, avant d'entrer en liquidation en 2001, après une tentative ratée de privatisation.