Algérie: Promotion de l'emploi - Appel à une participation totale et réelle des autorités locales

Intervenant lors de la rencontre Gouvernement-Walis, le ministre a indiqué que les comités locaux de promotion de l'emploi présidés par les walis "constituent un instrument stratégique pour la consolidation de la coordination au niveau local", estimant qu'"aucune décision, ni politique ne saurait être activée sans une participation totale et réelle des autorités locales".

Concernant l'emploi et la lutte contre le chômage à travers l'encouragement du travail rémunéré et le développement de l'esprit de l'entrepreneuriat, M. Acheuk Youcef a fait savoir que secteur avait procédé à "une évaluation globale des mécanismes d'emploi et de soutien à la création de l'activité en vue de leur réactivation dans le cadre d'une nouvelle approche économique".

A ce propos, le ministre de l'Emploi a affirmé que le secteur "sollicite les walis en leur qualité de présidents des comité de wilaya de veiller au bon déroulement de l'opération d'insertion des bénéficiaires du dispositif d'aide à l'insertion professionnelle".Pour ce qui est du développement de l'esprit de l'entreprenariat, M. Acheuk Youcef a affirmé que son secteur a initié "une évaluation de l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (ANSEJ), et de la Caisse nationale d'assurance chômage (CNAC) afin de redynamiser et de relancer l'activité dans le cadre d'une nouvelle vision économique".

Dans ce cadre le ministre a appelé les walis à "élaborer des cartographies d'activités et à définir les moyens et les besoins de création de l'activité dans chaque région, ce qui nécessite une vision claire du développement local, qui renforcera le développement économique local et national et contribuera à capter l'investissement créateur d'emplois décents".Il a mis en avant, dans ce sens, l'impératif d'œuvrer à la lutte contre toutes formes de fraude dans les prestations de la sécurité sociale en mettant en place un dispositif préventif et coercitive après la sensibilisation des parties concernés".

Pour le ministre cette démarche nécessite la conjugaison des efforts et leur dynamisation au niveau local, en sollicitant l'aide des walis afin de garantir le bon fonctionnement des structures de la sécurité sociale et faciliter la coordination avec les services des secteurs représentés au niveau local, estimant que "la centralisation n'aura aucune efficacité sans la participation totale au niveau local".