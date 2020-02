Togo: BATIR à la conquête des électeurs des LACS 2 au nom de Faure

Et la Commune de Lacs 2 accueillit BATIR. Premier des partis politiques à apporter ouvertement son soutien au président-candidat de UNIR, Faure Gnassingbé, le parti parlementaire BATIR est bien sur le terrain et mouille le maillot pour conquérir des voix pour le candidat choisi.

A la suite du lancement officiel en fanfare de la campagne, à travers une grande caravane, des meetings et concerts improvisés dans les quartiers chauds de la capitale, les « Bâtisseurs » ont investi les coins et recoins du Togo pour sensibiliser et convaincre leurs militants et sympathisants à porter leur choix sur le candidat du parti UNIR.

C'est dans la même dynamique qu'une équipe du partir BATIR a investi depuis quelques jours dans les Lacs 2 couvrant les Cantons d'Aklakou, Agouègan et autres, à travers des porte-à-porte et des rencontres grands publics.

Avec à sa tête, l'Honorable Député Eric Komlan Banybah et la vice-présidente du parti BATIR, Chérita Gbébléwou, cette équipe qui sillonnent les 25 villages de la commune Lacs 2, a expliqué l'utilité et l'urgence de vote du candidat du parti UNIR, Faure Gnassingbé, le 22 Février. Une conviction des « Bâtisseurs », il n'est pas question d'envisager un second tour mais un coup KO.

Tout comme Lomé et Lacs 2, il est à noter que les mêmes démarches sont déployées par des autres équipes du parti BATIR dans des villes du pays où le message est demeuré intact : "Un seul candidat, Faure Gnassingbé, un seul vote, Faure Gnassingbé".

Et en soutien à ce message, une invitation à la promotion de la paix et de la non-violence, la démonstration de vote pour éviter les bulletins nuls sont les autres messages véhiculés par les équipes du parti BATIR. Des messages qui passent bien ; en témoigne l'accueil dont les équipes de campagne font l'objet.

On peut constater sans trop forcer qu'au parti BATIR au logo très symbolique et révélateur avec la Truelle au centre, rien n'est fait au hasard et une place de choix est accordée au Travail et au Travail bien fait. D'où la glorification du Travail qui consacre l'achèvement de l'oeuvre.