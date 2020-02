Tunisie: Volleyball | Championnat national - 20e journée - Les ténors assurent

Statu quo en haut du tableau en attendant le choc de Sousse (ESS-EST) pour ce samedi.

Ce fut prévisible en marge de la 20e journée. Seul l'Avenir de La Marsa a perdu parmi les six qualifiés au play-off et seul l'Aigle de Haouaria a gagné dans le groupe à six concerné par le maintien. Un tout petit changement opéré au classement : le Tunisair Club se détache des Télécoms de Sfax et s'empare de la 9e place.

Le leader Espérance de Tunis et son dauphin le Club Sfaxien, ont fait l'exception ne lâchant aucun set. La concurrence pour la première place bat son plein entre ces deux ténors, à deux jours de la fin.En entrant dans le vif du sujet puis en mettant leurs adversaires respectifs sous une pression constante qui sont les Transporteurs de Sfax et Mouloudia de Bousalem, les «Sang et Or» et les Clubistes de Sfax ont réalisé l'essentiel en peu de temps (pas plus de 40 minutes et sur un score net).

L'Etoile suit la marche rose de l'EST et le CSS avec cinq longueurs de retard, et demeure certaine de terminer la phase initiale en 3e position. Les Etoilés ont dû étaler toute leur classe, à domicile, pour mettre fin à la résistance farouche des Marsois affichée durant les trois premiers sets (25-21, 26-24, 26-28), puis ce fut presque l'effondrement. Les Etoilés étaient au 4e set en roue libre 25-17, c'était une copie exacte de la rencontre de l'aller.La Saydia s'est rachetée en allant battre l'équipe des Télécoms de Sfax sur le score de trois sets à un. Les banlieusards de Sidi Bou Saïd disposent de réelles chances pour conserver leur 4e place jusqu'à la fin.

A La Soukra, la confrontation entre le TAC et le COK a été âprement disputée, les visiteurs menaient deux sets à un (25-22, 23-25 et 22-25). Les Aviateurs ne lâchèrent pas pour égaliser à deux sets partout 25-23. Les Kélibiens étaient beaucoup plus consistants dans leur jeu pour remporter aisément le 5e set 10-15.L'Aigle de Haouaria, enfin, a retrouvé la joie de la victoire après onze journées. L'équipe capbonaise a ajouté le CSHLif à son unique victime, l'USTS, grâce à une belle prestation qui traduit sa nette amélioration ces derniers temps en dépit des défaites.