Tunisie: Ligue 2 | 13e journée - L'AS Rejiche se positionne

L'ASR ne plaisante plus. La montée en Ligue 1 est désormais à portée de main.

Disputée en deux temps, la 13e ronde de D2 a permis à certains de prendre leur envol alors que d'autres ont rongé leur frein. Lors des premières salves de la 13e journée, l'Olympique de Béja a vite fait de faire la différence au sein du groupe A suite à sa victoire face au COMédenine. Au sein du groupe B, l'Avenir Sportif de La Marsa a eu des sueurs froides avant de glaner un point à Hammam-Sousse. Volet buteurs des matchs avancés de cette 13e ronde, Msaken a eu raison du SAMB grâce à un but de Houssem Mkhinini, suivi d'un doublé de Wael Chehaibi. Du côté de Béja, Hassene Mouelhi, Selim Jedaied et Bilel Touati ont offert la victoire aux Cigognes.

L'ASM fait de la résistance !

Au sein du groupe B, Amri et Jouini ont été les canonniers de l'explication entre l'ESHS et l'ASM. L'ASOE à son tour doit une fière chandelle à Ben Mohamed et Jerbi, buteurs face aux « 3S ». Enfin, Jendouba a été piégée par l'ASD. L'AS Djerba a matérialisé sa victoire par Fathi Kacem et Raafat Anane. Quant à Jendouba, après une entame de rencontre sur les chapeaux de roues (ouverture du score par Mannai), les Nordistes ont accusé le coup face à des insulaires déchaînés. Et on repart pour un tour pour la mise à jour de cette journée avec de sérieux formats au menu d'hier. Au final, l'ASR est montée en grade et la Stayda en a fait les frais.