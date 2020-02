Tunisie: Sousse | Une nouvelle Présidente à la tête de la JCI - Le programme d'actions pour 2020 établi

Mme Ikram Slimane a été élue nouvelle présidente de la JCI de Sousse lors de l'AG élective, qui a eu lieu le 1er décembre 2019. A noter que la cérémonie de passation et d'élaboration du programme d'actions de 2020 a eu lieu le 18 janvier 2020 en présence des past-présidents, en particulier celui de l'année 2019, M. Ahmed Mrouki, des membres du bureau national et des sénateurs.

Contactée, Mme Ikram Slimane --présidente de la JCI de Sousse--, nous a indiqué que la 1ère action consiste en l'organisation d'un séminaire à Sousse sur «La femme active», et ce, le 22 février dans un hôtel de la place avec la participation de mamans actives qui présenteront des témoignages à cette occasion.

Self-défense

La seconde action est concrétisée par l'organisation d'une action sur le thème : «Self-défense» avec la participation d'experts en arts martiaux du complexe de jeunesse de Sousse, notamment des entraîneurs de karaté et de judo. Cette action aura lieu au mois d'avril où les jaycees assisteront à des démonstrations de self-défense en cas d'attaque lors des braquages, qui se font de plus en plus fréquents ces jours-ci dans diverses régions du pays.

Actions de bienfaisance pendant le mois de Ramadan

Des actions diverses de bienfaisance ont été programmées au cours du mois de Ramadan, notamment l'organisation des repas de rupture du jeûne au profit des démunis et des familles pauvres, et ce, tous les jours du mois de Ramadan dans un local sis près du Souk du dimanche avec la contribution étroite des hôtels de Sousse qui offriront gratuitement ces repas de rupture du jeûne.

En outre, la JCI de Sousse célébrera la Nuit du destin (nuit du 27 Ramadan) au Centre de protection des personnes âgées où il a été programmé l'organisation d'une soirée de musique liturgique animée par une troupe de la soulamia et la distribution de cadeaux offerts aux personnes âgées.

Ciné-plage

Au mois d'août 2020 sera organisée la 3e édition de la manifestation «Ciné-plage» avec la projection au profit du public des films tunisiens à la plage Boujaâfar. Un mini-marathon a été programmé au mois d'octobre avec la participation de jeunes âgés d'au moins 18 ans. De plus et au cours de ce mois, la JCI de Sousse a programmé des sorties culturelles ayant pour thème «La valorisation de la médina arabe» où les jaycees visiteront les médinas de Sfax, Sousse, Kairouan, Tunis et Hammamet.

Enfin,la dernière action programmée au début du mois de décembre 2020 consiste à rendre hommage au sénateur feu Frej Gandouz et à lancer à cette occasion la 1ère édition de l'Académie de formation sur la citoyenneté.