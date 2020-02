Afrique: Tennis de table | Du 24 au 29 février 2020 - Tunis, capitale africaine

Coupe d'Afrique, Tournoi qualificatif aux Olympiades de Tokyo et Tournoi international des jeunes sont au programme.

Amateurs de tennis de table et pongistes auront l'occasion, dans les jours à venir, d'assister à un tournoi grandeur nature. Des pongistes viendront des quatre coins du continent pour prendre part à la Coupe d'Afrique individuelle (Top 16), hommes et dames, ainsi qu' au Tournoi qualificatif aux Jeux olympiques de Tokyo 2020.

La Coupe africaine aura lieu du 24 au 26 février 2020 au Palais des sports d'El Menzah avec la participation des 16 meilleurs (hommes et dames), à savoir le tenant du titre, les cinq qualifiés en tant que champions des zones, ainsi que les dix meilleurs classés par la Confédération africaine.

Cette compétition africaine est qualificative à la Coupe du monde masculine, qui aura lieu en Allemagne en d'octobre prochain et à la Coupe du monde féminine qui se déroulera le même mois en Thaïlande.

Trois pongistes tunisiens au rendez-vous

La Tunisie sera représentée dans cette compétition par trois pongistes, à savoir Adem Hmam, Fadoua Kareci et Safa Saîdani. Hmam et Saîdani ont été qualifiés par la Confédération africaine de tennis de table, alors que la junior Fadoua Kareci s'est qualifiée en tant que championne du Grand Maghreb. «Les chances de nos sportifs sont intactes. Hmam et Saîdani sont expérimentés et Kareci est ambitieuse. Ils partiront avec les faveurs des pronostics pour se qualifier à la Coupe du monde», a déclaré le président de la FTTT, Lotfi Guerfal.

Les JO en point de mire

La seconde compétition africaine, à savoir le tournoi qualificatif aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 aura lieu les 27, 28 et 29 février 2020, à la Coupole d'El Menzah avec la participation d'environ 200 athlètes venant de 25 pays, dont entre autres l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Sénégal, le Congo, le Nigeria, le Togo et la Tunisie.

Chaque pays sera représenté par 2 hommes et 2 dames. Nos représentants seront Adem Hmam, Karem Ben Yahia (résidant en France), Fadoua Kareci et Abir Belhadj Salah .L'équipe masculine effectue actuellement un stage en France sous la férule de l'entraîneur national Hachemi Abid. Celle des féminines composée de Fadoua Kareci, Abir Belhaj Salah et Safa Saîdani est depuis mercredi dernier en stage en Jordanie sur invitation de la Fédération jordanienne jusqu' au 20 de ce mois. Elle est encadrée par l'entraîneur national, Oussama Taieb.

Duo mixte

La Tunisie aura l'honneur d'organiser une compétition inscrite au programme du tennis de table aux Jeux olympiques pour la première fois, à partir de l'Olympiade de Tokyo. Il s'agit d'un duo mixte. Le vainqueur décrochera son billet pour Tokyo. Notre pays sera représenté par deux jeunes ambitieux et très motivés, en l'occurrence Thameur Mamia et Fadoua Kareci. « Ils sont bien décidés à se qualifier dans une épreuve devenue olympique pour la première fois dans les annales du tennis de table mondial», a indiqué le président de la Fttt.

Tournoi international des jeunes

Les compétitions mondiales de tennis de table se poursuivront en Tunisie. Du 17 au 21 mars prochain, la salle de Radès abritera le Tournoi international des jeunes (benjamins, cadets et juniors, garçons et filles). Vingt-deux pays ont déjà confirmé leur participation.

Ce tournoi servira d'étape de préparation en prévision du Championnat d'Afrique qui aura lieu à Madagascar au mois d'avril prochain : « Notre tournoi international jouit d'une bonne réputation grâce à sa bonne organisation et au niveau technique relevé qu'il a atteint», a conclu Lotfi Guerfel.