Tunisie: Ligue 1 | 15e journée - Où va le CA ?

Nul au goût de la défaite pour un CA déboussolé. L'UST et l'USBG gagnent au classement, alors que la JSK s'enfonce.

A chaque journée ses vainqueurs et ses perdants, et pour la journée d'hier on peut dire que le CA a été un énorme perdant. Un nul devant un CSHL bien organisé et une petite prestation au milieu d'une éternelle crise qui, cette fois, n'a pas de bons résultats pour la camoufler. Hier à Radès, le public clubiste était furieux contre ses joueurs.

Un point en deux matches et la confiance qui cède la place au doute et à la détresse. Et Younsi dans tout cela ? il tient encore à garder son siège contre l'avis de tous. Où va ce CA ? c'est la question la plus urgente et la plus polémique en ce moment. Le public est en rogne. Il a raison en tout cas. Pour le moment, c'est l'inconnu. Pour le CSHL, ce sont 4 points en deux matches, de quoi respirer et avancer au classement.

L'UST avance

De même pour l'US Tataouine qui, elle aussi, avance au classement avec des certitudes profitant de la victoire d'hier face à l'AS Soliman et du nul face à l'EST la semaine dernière. Cette avancée qui rend encore plus intense la course pour le maintien, se fait au détriment de la JSK battue à Ben Guerdene. Les Aghlabides traversent une période pénible et maintenant, ils logent à la 12e place en compagnie de l'UST.

On est dans un mouchoir en bas du tableau, et les prochaines journées vont être encore plus disputées. Cette journée n'était pas riche en buts, comme quoi les équipes ne sont pas encore au top de leur forme (quand le seront-elles ?). Le CSS et l'ESS ont grignoté trois points en or et espèrent bien que l'EST fera un faux pas mercredi à Bizerte pour relancer le championnat. Mais l'écart est si conséquent, et les jeux semblent faits en haut du tableau. Quant au bas du tableau, la situation est plus compliquée et imprévisible.