Sénégal: La Banque Agricole lance sa plateforme digitale AgriCash

AgriCash est un wallet (porte-monnaie électronique) dernière génération qui s'inscrit dans une volonté de satisfaire les besoins du public cible dans le contexte de digitalisation des opérations financières.

AgriCash est une plateforme agréée par La Banque Agricole.

Ce faisant, cette solution digitale revêt des enjeux majeurs à savoir :

- La diversification de l'offre commerciale,

- La contribution significative à l'inclusion financière en rapport avec la politique définie par les autorités de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest (BCEAO),

- La consolidation de l'expertise de la banque dans le domaine du transfert d'argent à travers l'optimisation du vaste réseau de distributeurs sur toute l'étendue du territoire national,

- Le renforcement du leadership de la Banque aussi bien sur les chaines de valeurs agricoles que sur les rapports avec ses multiples partenaires et acteurs à la base.

AgriCash est conçu pour fournir de nouveaux services financiers digitaux sur les Smartphones ou tablettes.

Cette plateforme flexible regroupe tous les services de transfert d'argent classiques, de mobile money, de paiement de facture et biens et services.

Le nouveau service de paiement sans contact (QRCode) permet le dénouement instantané des transactions entre acteurs de l'écosystème sur la base du QR Code généré.

Les distributeurs peuvent ainsi effectuer des rechargements et des retraits, de même par ce canal, les marchands procèdent aux encaissements en toute circonstance et en toute sécurité.

Services

CASH-IN CASH-OUT WEB

L'utilisateur peut se rendre à une agence de la Banque ou chez un de nos distributeurs agrée pour effectuer une réception, un envoi, faire un retrait Wallet ou recharger son compte Wallet discrètement et en toute sécurité.

TRANSFERT CLASSIQUE

Pour ce service l'utilisateur a deux possibilités le virement compte à compte et le transfert avec code à partir de son Smartphone.

La première consiste, pour un utilisateur, à faire un dépôt dans le compte d'un tiers titulaire de Wallet AgriCash. Tandis que la seconde possibilité est d'émettre une transaction vers un bénéficiaire ne disposant pas de compte AgriCash. Il reçoit un code de retrait par SMS.

PAIEMENT DE FACTURE

L'utilisateur peut payer aisément et en toute sécurité ses factures via son téléphone en se connectant sur la plateforme AgriCash ensuite renseigner la référence de la facture. Tous ces services sont disponibles dans nos guichets pour les non clients de AgriCash.

RECHARGEMENT DE CREDIT TELEPHONIQUE

L'utilisateur peut recharger son crédit téléphonique ou celui d'un tiers à partir de son application AgriCash. Il choisit un opérateur, saisit les informations puis valide la transaction. Le bénéficiaire reçoit un SMS d'avis de réception de crédit de la part de l'opérateur concerné.

RECHARGEMENT DE CARTE RAPIDO

L'utilisateur peut recharger sa carte Rapido ou celui d'un tiers à partir de son Application AgriCash. Pour ce faire il choisit une des cartes ajoutées, saisit le montant puis valide la transaction avec son code secret. Le bénéficiaire reçoit un SMS d'avis de réception de crédit de la part du Partenaire.

PAIEMENT MARCHAND

L'utilisateur peut payer ses transactions avec son téléphone. L'utilisateur propose au marchand, agrée par la banque, le paiement via l'application AgriCash. Sur l'interface paiement marchand, il choisit le code marchand, renseigne-les informations et effectue la transaction.

PAIEMENT SANS CONTACT QR-CODE

L'utilisateur peut recharger son compte retirer sur son compte ou payer un marchand via son application AgriCash.

Tous les distributeurs et les marchands seront dotés de ce service sur leurs interfaces en accord avec la Banque afin de proposer aux utilisateurs ce mode de paiement simple et sécurisé.

SALAIRES ET PENSIONS

Ce service permet aux entreprises de faciliter le paiement des salaires ou revenus à leurs employés via un fichier. Les bénéficiaires reçoivent le virement sur le Wallet et les bénéficiaires non détenteurs de compte reçoivent un code de retrait.

SERVICE BANQUE

Ce service permet de rattacher le compte Wallet au compte bancaire. Il permet au titulaire d'effectuer les transactions de virement entre les deux comptes.

RETRAIT CARDLESS

A défaut de trouver une agence ouverte ou un distributeur à proximité, l'utilisateur peut se rendre à un des GAB de LBA pour effectuer un retrait avec le code généré à partir de son interface AgriCash.