Soudan: MLS salue le rôle de FSR dans la réalisation de la Paix au Darfour

Al-Fâcher — 2020 (SUNA)-Représentant du Commandant des Forces de Soutien Rapide (FSR), le Capitaine du Secteur du Nord-Darfour, le Capitaine Ibrahim Jibril Abu-Wafi, a rencontré à Al-Fâcher la Délégation de Bonne Volonté en visite du Mouvement de Libération du Soudan (MLS)-Faction de Mennawi, dirigée par Yousef Yagoub Abdallah et a discuté des moyens de faciliter les Procédures Administratives et Techniques permettant à la Délégation de visiter les Personnes Déplacées et les Camps de Réfugiés au Nord-Darfour pour promouvoir la Paix.

La Délégation du MLS a salué le rôle énorme joué par les FSR dans la réalisation de la Sécurité et de la Stabilité dans le pays en coordonnant avec d'autres Cercles de Sécurité Concernés.

Le Chef de la Délégation a déclaré que le Climat est devenu approprié à réaliser les Aspirations du Peuple Soudanais dans une Paix Inclusive, en particulier pour ceux qui vivent encore dans des Camps de Déplacés et de Réfugiés et qui ont beaucoup souffert du Fardeau des Conflits et des Guerres.

Abdallah a ajouté qu'ils avaient trouvé une Forte Volonté de la part du Gouvernement de Transition représentant le Premier Vice-président du Conseil Souverain, le Lt-Gén. Mohamed Hmadan Daglo, pour instaurer la Paix et la Stabilité dans tout le pays et au Darfour en particulier.

«Grâce aux pourparlers de paix en cours, nous sommes parmi vous et notre peuple au Darfour et ce grand progrès, acceptable et considérable», a déclaré le Chef de la Délégation du MLS en visite.

Abu-Wafi a, pour sa part, indiqué le rôle important que pourrait jouer la Délégation du MLS dans la Promotion de la Paix, en particulier à l'intérieur des Camps de Déplacés Internes en supprimant les Plaies du Passé et en préparant à la Nouvelle ère dans laquelle les Intérêts du pays et des Citoyens sont Intensifiés.

Il a souligné que les FSR dans le Nord du Darfour fournira toute l'Aide Possible pour faciliter la tâche de la Délégation.