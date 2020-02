Maroc: Cérémonie en l'honneur de l'EN de futsal

Une cérémonie en l'honneur des membres de l'équipe nationale de futsal a eu lieu, vendredi soir à Kénitra, afin de célébrer leur parcours marqué par le titre de champion de la 6ème Coupe d'Afrique, disputée à Laâyoune.

Cette cérémonie, tenue en présence du gouverneur de Kénitra, Fouad M'Hamdi, du président de la commune urbaine, Aziz Rebbah et des représentants des autorités locales et de la société civile, ainsi que de membres de l'équipe marocaine, particulièrement ceux issus de la ville de Kénitra, a été l'occasion de saluer la brillante performance des membres de la sélection nationale de futsal, ainsi que leurs efforts déployés tout au long de cette compétition continentale.

S'exprimant à cette occasion, M. M'Hamdi a souligné que cette cérémonie, organisée par la province de Kénitra, a pour objectif d'honorer ces champions, qui ont hissé haut le drapeau marocain dans la ville de Laâyoune. Il s'agit d'une opportunité idoine pour mettre en avant les réalisations et les efforts consentis par ces jeunes, qui ne cessent de briller aux niveau national et international, a-t-il noté. Dans une déclaration à la presse, l'entraîneur de l'équipe nationale de futsal, Hicham Dguig, a indiqué que cette cérémonie représente une grande reconnaissance pour l'ensemble des membres de l'équipe. Il a, en outre, souligné que cette victoire est le fruit d'un travail acharné et continu de tous les joueurs et des staffs technique et administratif, ajoutant que l'ambition est de continuer sur la même voie et de décrocher davantage de titres.

Le joueur de la sélection nationale de futsal, Soufiane Bourite a, pour sa part, indiqué dans une déclaration similaire qu'il est fier et honoré par cette cérémonie qui se veut une occasion pour partager la joie de cette réalisation avec le public."Ce titre constitue une grande réalisation qui m'a marqué personnellement et professionnellement", a-t-il dit, saluant à cette occasion le grand public qui a soutenu l'équipe durant cette compétition, en particulier, celui de Laâyoune.

L'équipe nationale marocaine, tenante du titre, a remporté la 6ème Coupe d'Afrique, en s'imposant largement en finale (5/0) face à l'Egypte, le 7 février à Laâyoune. Le Maroc conserve ainsi son trophée continental gagné en 2016 en Afrique Sud.La 3ème place de ce tournoi continental a été décrochée par l'Angola, qui a dominé la Libye (2-0). Le Maroc, l'Egypte et l'Angola représenteront donc l'Afrique à la Coupe du monde de futsal, qui se tiendra du 12 septembre au 4 octobre 2020 en Lituanie.