Algérie: Conseil de la Nation - Appel aux Algériens à la mobilisation derrière le président de la République

Alger — Les membres du Conseil de la nation ont appelé, dimanche, les Algériens à "placer l'Algérie au-dessus de toute autre considération et à se mobiliser derrière le Président de la République en vue de contribuer à l'édification d'une nouvelle Algérie".

Les sénateurs ont affirmé, dans la motion de soutien au Plan d'action, que la réussite de ce Plan était "tributaire de la coordination des efforts des enfants de ce pays", exprimant leur certitude quant à "la capacité de la nation de surmonter cette conjoncture à la faveur de son capital national", tout en appelant "les Algériens, notamment les jeunes, à placer l'Algérie au-dessus de toute autre considération".

Exprimant "leur pleine responsabilité" concernant le Plan portant sur la nouvelle approche de gouvernance et du renouveau économique, basé sur la sécurité alimentaire et la transition énergétique, les membres du Conseil de la nation se sont dits conscients des défis majeurs à relever par notre pays dans le cadre de la concrétisation d'une nouvelle République, dont la référence est les valeurs de la Révolution du 1er Novembre et les sacrifices des enfants de la patrie tout au long de son Histoire, jalonnée d'héroïsme et de gloires".

Ils ont affiché, en outre, "leur totale adhésion à cette démarche pour bâtir une nouvelle ère englobant l'ensemble des aspects de la gouvernance politique, économique et sociale afin de permettre au peuple de retrouver la confiance en ses institutions et d'opérer la rupture à laquelle aspire le peuple, à travers une démocratie participative basée sur les principes de l'alternance au pouvoir, le respect des libertés et la consolidation de l'Etat de droit".

Ils ont mis en avant, en outre, "l'engagement du Gouvernement à préserver le caractère social de l'Etat en dépit des difficultés financières à travers l'amélioration du pouvoir d'achat du citoyen, la prise en charge des catégories vulnérables, l'accès au logement au profit des citoyens à revenu limité, la lutte contre le chômage, la création de postes d'emploi, la fourniture des services essentiels et la répartition équitable du développement".

Les sénateurs ont appelé, également, le Gouvernement à "l'exploitation de tous les efforts et à la mobilisation de nouvelles ressources en vue du redressement du Trésor public et de la mise en œuvre des projets figurant au Plan en déterminant le calendrier de leur réalisation, outre la mise en place de mécanismes de contrôle de leur mise en œuvre à même de permettre au pays de sortir de la dépendance aux hydrocarbures afin de nous permettre d'être à l'abri des perturbations financières".

Dans le même contexte les membres du Conseil de la Nation ont exhorté le gouvernement à "redynamiser les procédures juridiques pour la restitution des fonds spoliés et la lutte contre la corruption en adoptant tous les moyens prévues par notre législation nationale, ainsi que par les conventions internationales relatives à la lutte contre la corruption, entérinées par l'Algérie".

S'agissant de la politique extérieure, les membres du Conseil ont "salué la politique extérieure active sous la conduite du Président de la République, une politique proactive favorisant les solutions pacifiques et négociées dans la résolution des conflits dans le cadre du respect total de la souveraineté des pays et la non ingérence dans leurs affaires internes".

Ils ont appelé, en outre, à accorder davantage d'intérêt à la communauté nationale à l'étranger et au Continent africain, saluant dans ce cadre la décision du Président de la République portant création d'une agence de coopération à vocation africaine.

Enfin les membres du Conseil de la Nation ont exprimé leurs plus hautes considération et reconnaissance à l'Armée populaire nationale (ANP) et aux différents corps de sécurité pour "leurs efforts soutenues dans le cadre de la Constitution en vue de préserver la sécurité des personnes et des biens, la sécurité de la Nation et la lutte contre le terrorisme et le crime organisé", appelant le gouvernement à "poursuivre les efforts pour promouvoir l'industrie militaire et développer la cyber-sécurité en adéquation avec les développements en cours".