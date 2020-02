Burkina Faso: 5e rgph

L'Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) a rendu public, le bilan du 5è Recensement général de la population et de l'habitation (RGPH), le 14 février 2020, à Ouagadougou. De cette rencontre, l'on retient que de plus de 95% des zones de dénombrement ont été couvertes. Les résultats provisoires seront connus en Avril et les résultats définitifs en août prochains. En attendant, le traitement des donnés est en cours.

Les Résultats du 5e Recensement général de la population et de l'habitation (RGPH) qui s'est déroulé du 16 novembre au 15 décembre 2019, sont attendus en avril prochain et les résultats définitifs, en août de la même année. C'est le bilan dressé par l 'Institut national de la statistique et de la démographie (INSD), le 14 février dernier, au cours d'un déjeuner de presse. En attendant, les données récoltées sur le terrain sont en cours de traitement.

Sur un total de 368 communes et arrondissements, 9 communes n'ont pas été recensées et 59 communes l'ont été partiellement, a confié Boureima Ouédraogo, Directeur général de l'INSD. Mais qu'à cela ne tienne, 95% des zones ont été couvertes par les agents recenseurs. Ce qui permettra, à terme, de mettre à la disposition du pays des Hommes intègres, 13 monographies régionales et deux monographies communales à savoir Ouagadougou et Bobo- Dioulasso, un atlas sociodémographique, un fichier des villages et un rapport général d'exécution du recensement. Pour y arriver, des mesures ont été prises pour faire face aux difficultés rencontrées au cours des opérations

. Pour les localités ou le recensement n'a pas eu lieu, des techniques statistiques combinant l'utilisation d'images satellitaires et d'autres sources de données seront utilisées pour obtenir une estimation des effectifs de population. Il est à noter que des difficultés ont été enregistrées au cours des opérations. A noter que le Burkina a bénéficié de l'accompagnement technique du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) à travers son Bureau pays et du Bureau régional. Répondant à une question relative aux manifestations répétitives des agents recenseurs pour non-paiement, le directeur général de l'INSD rassure que les deux premières tranches ont été payées, et que la troisième tranche est en traitement dans les provinces, sous réserve du ramassage des outils de recensement et du contrôle des listes de présence des agents recenseurs. Il y a eu certes un retard de paiement des agents recenseurs, relève-t-il, mais la dernière tranche sera payée dans un bref délai.