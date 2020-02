Sénégal: Des anciens de la Ligue professionnelle font le bonheur des clubs hexagonaux

Dakar — Des anciens de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) font les beaux jours des championnats de France aussi bien dans les ligues professionnelles qu'au niveau amateur.

Lors du week-end dernier, deux d'entre eux évoluant à Nîmes (élite française) ont tiré la couverture à eux, s'attirant les éloges de leurs coéquipiers et des médias locaux.L'ancien joueur de Dakar Sacré-Cœur (DSC) et de Mbour Petite-Côte, Sidy Sarr, a délivré un centre pour l'unique but de son équipe contre Angers, marqué par son ancien coéquipier à DSC, Moussa Koné.La performance du milieu de terrain international a été tellement remarquée par les médias français (exemple du quotidien sportif français, l'Equipe), qu'ils l'ont nommé dans l'équipe-type de la journée.

S'il n'a pas été à la tête comme les joueurs de Nîmes, Ibrahima Niane, champion du Sénégal 2017 avec Génération Foot, est devenu un pion important dans le dispositif des Grenats de la France.En ligue 2 française, le FC Sochaux, en plus d'avoir sur son banc un ancien international sénégalais, Omar Daf, compte sur sa légion d'anciens de la LSFP pour réussir sa saison.Au buteur Abdoulaye Sané (ancien AS Douanes) et Ousseynou Thioune (ancien Diambars) s'est ajouté, en janvier dernier, le meilleur buteur 2018 de la Ligue 1, Amadou Dia Ndiaye (ancien Génération Foot) en provenance du FC Metz.

A Grenoble, autre club de ligue 2, on compte sur l'adresse devant le but de l'ancien attaquant de Niary Tally, Moussa Djitté.Arrivé cette saison en provenance du FC Sion (Suisse), Djitté s'est bien acclimaté avec ses sept buts inscrits buts en 22 matchs.En National 1, le leader, le FC Pau est un devenu "un poste avancé" de la Ligue professionnelle sénégalaise en Hexagone avec six anciens de la Ligue 1 sénégalaise.En plus du capitaine, Moustapha Name (ancien AS Douanes), on retrouve les anciens de Génération Foot, Abdourahmane Ndiaye, Yakuba Jarju, Cheikh Sabaly et Lamine Gueye, et le Goréen Mor Talla Nguer.