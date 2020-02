Ile Maurice: Bilan financier - Evaco a la vent en poupe

Revenus en hausse, bénéfices opérationnels ou encore bénéfices nets après impôts à l'agenda... Les résultats du dernier bilan financier d'Evaco, un des plus importants promoteurs immobiliers de l'île, sont plus qu'encourageants pour les six derniers mois de 2019. Ces résultats arrivent à point nommé pour le promoteur de l'immobilier de luxe, qui tentera d'exporter son savoir-faire pour la première fois sur la scène internationale. Après avoir laissé son empreinte sur le plan local, le groupe Evaco mettra le cap sur la Croatie, où la réalisation d'un ambitieux projet immobilier l'attend.

En effet, les revenus du groupe Evaco sont passés de Rs 389,3 millions pour les derniers six mois de 2018 à Rs 601,5 millions pour la même période en 2019, effectuant ainsi une progression de 54,5 %. Ses opérations se sont terminées sur une note positive, avec des bénéfices de Rs 92,8 millions, soit une hausse de Rs 31,6 millions (51,6 %) par rapport à sa performance de 2018. La phase opération constitue le niveau d'activités d'une société où les résultats peuvent soit déboucher sur la perspective d'engranger des bénéfices, soit la possibilité d'enregistrer des pertes ou au mieux atteindre le seuil de rentabilité.

Le groupe Evaco n'a pas eu à se plaindre, après avoir honoré ses obligations fiscales qui sont passées de Rs 247 000 au dernier semestre de 2018, à Rs 10,4 millions pour la même période en 2019. Les bénéfices après obligations fiscales sont passés de Rs 40 millions à Rs 88,8 millions, soit une hausse de 121,8 %. Les détenteurs de parts du groupe ont eux aussi été récompensés. Le montant des bénéfices par action a enregistré une hausse de Rs 181 du retour sur investissement, passé de Rs 707 à la fin du deuxième semestre de 2018 à Rs 808 pour la même période en 2019.

Le promoteur immobilier mauricien va maintenant entrer dans une nouvelle phase de son développement, en exportant son savoir-faire dans l'immobilier. La première destination de cette aventure internationale est la Croatie, au cœur de l'Europe de l'Est, qui n'est certes pas la porte d'à-côté. Depuis son indépendance en 1991, après des troubles qui ont provoqué la dislocation de l'ancienne Yougoslavie, ses responsables ont tout fait pour le sortir de l'isolement économique.

Depuis, ce pays a fait son bout de chemin à tel point qu'une société perdue dans l'océan Indien a décidé d'y investir. L'initiative du groupe Evaco concerne un projet immobilier de grande envergure sur l'île de Solta, en Croatie. Sur son site, Evaco la qualifie de véritable merveille de la mer Adriatique. Le projet va se concrétiser sur plus de 170 000 mètres carrés dans une baie appartenant à un propriétaire privé, à une quinzaine de minutes de l'aéroport international de Split.

Cette nouvelle phase de l'évolution d'Evaco intervient après que ses activités ont évolué d'une seule entité, dans quatre directions. Evaco est passée d'une simple société à un groupe engagé dans une panoplie d'activités. L'entité initiale, Evaco a donné naissance à Evaco Property, spécialisée dans la promotion immobilière ; Evaco Solutions, engagée dans le secteur juridique et les services financiers ; Evaco Creations, qui regroupe tout ce qui touche à l'ingénierie, la construction, la fabrication et l'architecture ; et, enfin Evaco Escapes, une entité spécialisée dans la gestion locative et les loisirs.

Evaco est aussi engagée sur la place boursière au niveau des valeurs mobilières listées et échangées (listed and traded securities) au Marché officiel. Pour bon nombre de sociétés semblables, l'objectif consiste à considérer des dettes non pas comme des obligations passives qu'il faut coûte que coûte honorer mais également comme une filière d'investissement en bourse avec un véritable potentiel à réaliser des bénéfices.