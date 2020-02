Soudan: Un Accord pour prolonger la Période de Négociation

Juba — 2020 (SUNA)- La Délégation Gouvernementale aux Négociations de Paix à Juba, dirigée par le membre du Conseil Souverain de Transition, Mohamed Hassan Al-Taayeshi, et les Dirigeants du Front Révolutionnaire ont signé ce Lundi à l'Hôtel Palm Africa à Juba une Déclaration pour Prolonger la Période de Négociation de plus de Trois Semaines, Renouvelable.

Al-Taayeshi a signé pour le Gouvernement, tandis que le Chef du Mouvement pour la Justice et l'Egalité (JEM), le Dr Jibril Ibrahim, le Leader du Front Révolutionnaire, le Dr Al-Hadi Idris, Abdul-Wahab Jameel du Front Uni du Peuple, Usama Saeed et Mohamed Bashir pour le Front de Libération du Soudan-(Faction de Mennawi), Salwa Adam Benaya pour le Mouvement Populaire du Nord (MPLS-Faction de Malik Aggar, Ahmed Nugud pour le Front Révolutionnaire et Sayed Yassin pour le Mouvement Soudanais de Kush.

S'adressant à la Cérémonie de Signature, Al-Taayeshi a déclaré que l'Accord signé par le Gouvernement et ses Partenaires du Front Révolutionnaire pour la Prolongation de la Période de Négociation de Trois Semaines, Renouvelable, faisant référence à l'Attribution d'une Période d'une Semaine pour traiter les Questions des Walis, Formation de l'Assemblée Législative.

Il a déclaré que la Préservation des Acquis de la Glorieuse Révolution de Décembre ira dans le sens du Processus de Paix, car la Révolution est en fait un Véritable Appel à conclure un Accord de Paix qui met fin à la Guerre et s'attaque aux Causes Profondes du Problème et ouvre une Grande Porte d'Accès à la Stabilité Politique du pays.

Il a exprimé le Plaisir et le Soutien du Gouvernement et du Peuple du Soudan à la Grande Réalisation de la Paix dans l'Etat du Sud Soudan, soulignant que le Processus de Paix au Sud Soudan est étroitement lié au Processus de Paix au Soudan.

Al-Taayeshi a souligné que le Succès du Processus de Paix dans l'Etat du Sud Soudan est purement Africain et mené sous les Auspices de pays Africains Frères.

Il a affirmé l'Engagement du Gouvernement à l'égard de tous les Accords conclus au cours des Négociations de Paix, réitérant l'Engagement du Gouvernement à parvenir à un Accord de Paix Durable dans le Délai Imparti.

Par ailleurs, le Porte-parole du Front Révolutionnaire, Ahmed Tugud, a déclaré que l'Accord ouvrait la Voie à un Accord de Paix qui mettrait fin à la Guerre au Soudan, affirmant l'Engagement du Front Révolutionnaire et son Sérieux pour parvenir à la Paix.

Pour sa part, le Médiateur en Chef et Conseiller du Président Sud-soudanais pour les Affaires de Sécurité, Tott Gualwak, a souligné la Nécessité de parvenir à une Vision Unifiée pour atteindre à un Accord de Paix.

Il a déclaré que les deux Parties sont tenues de faire des Concessions pour parvenir à un Accord de Paix dès que Possible, en espérant que la Paix sera Bientôt Réalisée au Soudan.