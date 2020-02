Soudan: Les Vieux du Soudan lancent une Initiative de Paix

Khartoum — 2020 (SUNA)- Le Comité préparatoire des Vieux du Soudan a lancé une Initiative de Paix visant à Conjurer les Séditions et à Renoncer à la Violence sous toutes ses Formes, à Approfondir l'Inviolabilité du Sang, à Arrêter l'Hémorragie, à Résoudre les Conflits par le Dialogue et la Sagesse, à Relancer la Pratique de la Réconciliation et le Recours à l'Héritage profondément enraciné dans la Solution des Problèmes Civiles.

Le Chef du Comité Préparatoire des Vieux du Soudan, Mohamed Yousef Hamid, a déclaré Lundi au Forum de Presse de l'Agence Soudanaise de Presse (SUNA) que l'Initiative vise à Rajeunir l'Esprit de Fraternité entre les Individus, les Tribus et les Groupes Contestés, ainsi qu'à Eclairer la Société en Danger de Racisme et de Préjugés Ethiques et Tribalisme.

Il a ajouté que l'Initiative avait également été lancée pour faire de la Paix une Réalité et adopter le Travail Social pour résoudre les Problèmes de Déplacement.

Hamid a, en outre, ajouté que le Comité Préparatoire est composé de 100 Personnalités Nationales et Religieuses, Sectes Soufies, Chefs, Sectes Chrétiennes et Jeunes, affirmant que la Sagesse ne se limitait pas aux Seuls Anciens, Académiciens ou Universitaires.

Le Chef du Comité Préparatoire des Vieux du Soudan a déclaré que le Communiqué n'épargne aucun effort pour aider et interagir sincèrement avec les Chefs d'Etat et les Fonctionnaires et leur fournir des Conseils et des Consultations à tous les Niveaux dans le but de rechercher la Sagesse et la Bonne Vision.

Il a souligné que le Comité est inclusif et n'a rien à voir avec une Quelconque d'Affiliation Politique, appelant le Peuple Soudanais à s'engager dans cette Grande Initiative.