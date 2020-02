Ile Maurice: Affaires - Le groupe immobilier Grit affiche des bénéfices opérationnels de plus de Rs 400 millions

Grit Real Estate Income Group annonce une hausse de 46,6 % de ses bénéfices d'exploitation pour les six mois s'achevant au 31 décembre 2019. Ils sont passés de USD 7,3 millions (Rs 275 millions) pour la même période en 2018 à USD 10,7 millions (Rs 402 millions). Idem pour le chiffre d'affaires, en hausse de 29,9 %, passant à USD 24,3 millions (Rs 914 millions) en 2019 contre USD 18,7 millions (Rs 703 millions) en 2018. Le groupe d'investissement opérant dans huit pays d'Afrique maintient, par ailleurs, le cap sur ses objectifs sur le continent.

Le groupe Grit, opérant au Maroc, au Sénégal, au Ghana, au Mozambique, au Kenya, au Botswana, en Zambie et à Maurice, gère un portefeuille d'actifs diversifié dans des pays africains sélectionnés (à l'exception de l'Afrique du Sud). Ces actifs sont soutenus par des baux à long terme, principalement libellés en dollars américains et en euros. Le portefeuille immobilier du groupe se décline en cinq catégories, nommément les centres commerciaux, les bureaux, les résidences d'entreprise, l'industrie légère et l'hôtellerie.

Grit est coté à la fois sur le marché principal de la Bourse de Londres et sur celle de Johannesburg, tandis que sa cotation sur le marché officiel de la Bourse de Maurice est désignée comme une inscription secondaire.

«Nous maintenons une progression dans nos opérations en continuant de sélectionner les meilleures opportunités d'investissement sur le continent africain et de travailler avec des locataires fiables. Nos récentes acquisitions en sont la preuve, avec l'achat du Club Med, au Sénégal, et l'augmentation de notre actionnariat au sein de l'entreprise LLR, au Botswana. Notre équipe a réussi à consolider la performance de notre patrimoine et nous pensons que notre groupe est bien placé pour comprendre et répondre à la complexité du secteur immobilier dans les pays où nous sommes présents», soutient Bronwyn Corbett, P-D.G. de Grit.

Partant du postulat que le financement fait partie intégrante de son business model, Grit continue à développer de solides relations avec ses partenaires financiers. L'approche multibanques adoptée par Grit s'est ainsi poursuivie, les principaux partenaires bancaires étant Bank of China, Standard Bank, ABSA Bank et SBM (Mauritius) Ltd, à Maurice.

Par ailleurs, les récentes baisses des taux LIBOR, associées à une gestion active de sa trésorerie et des activités de refinancement, ont contribué à réduire les coûts d'emprunt du groupe. Conséquence : Grit continue de se concentrer sur la réalisation de sa stratégie d'investissement et reste en bonne voie pour atteindre son objectif annuel d'une hausse de 12 % du rendement total, en dollars américains.

«Nous prévoyons que le secteur de la vente au détail restera difficile tant sur le marché de l'occupation que sur celui des investissements dans le contexte d'un secteur de la vente au détail en évolution rapide. Mais nous prévoyons de générer de la valeur en continuant de nous concentrer sur la maximisation du rendement du portefeuille actuel et sur la création de valeur grâce à notre expertise opérationnelle et la gestion proactive de nos actifs, notre gestion financière solide et la poursuite de notre stratégie de diversification et d'expansion de notre patrimoine immobilier», ajoute Bronwyn Corbett.

Et de conclure que le groupe évaluera un certain nombre d'options de financement pour appuyer le développement de son portefeuille d'investissements d'actifs de haute qualité, loués à des sociétés multinationales et d'attirer des flux de location en devises fortes. «Grit est bien placé pour continuer de s'appuyer sur sa solide position sur le marché et d'offrir des rendements ajustés à nos actionnaires à court et à long terme.»