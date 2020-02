Cote d'Ivoire: Vœux de nouvel an - La SPDC et les chefs Tchaman renouvellent leur pacte

Comme il est désormais de coutume, la Société des palaces de Cocody (Spdc), structure assurant la gestion des infrastructures hôtelières et touristiques du patrimoine étatique, a convié les chefs traditionnels Tchaman de Cocody pour un moment de célébration de bons rapports et d'échanges de vœux.

Ces garants des us et coutumes de la commune (Cocody village, Blockauss, Anono, M'Pouto, M'Badon, Akouédo, Adjamé, Djorogobité 1 et 2) sont les propriétaires terriens des sites occupés par le patrimoine de la Spdc.C'est autour d'un partage de repas, à Heden Golf hôtel que Traoré Lucette, directrice générale adjointe de la Spdc, a, au nom de la directrice générale, Diarrassouba Maférima, présenté les vœux de nouvel an à leurs hôtes.

« Que 2020 soit pour vous, une année de santé de fer couronnée d'épanouissements personnel et professionnel, synonymes d'une vie paisible avec une réelle paix intérieure », a-t-elle déclaré. Avant d'ajouter : « Nous profitons de cette occasion, pour solliciter votre appui et concours, pour nous aider dans le règlement des différends qui pourraient opposer la structure à certains villages dans le cadre de la mission de développement touristique de la Spdc ».

La Dga a enfin traduit la volonté de la structure à continuer d'entretenir les bonnes relations de collaboration et de bon voisinage avec les garants des us et coutumes de Cocody.Au nom du Pca de la Société des palaces de Cocody, le conseiller technique Camara Mohamed, a salué le rapport de bon voisinage avec les chefs Tcahman.

Pour sa part, le porte-parole des chefs Tchaman de Cocody, le chef Simon N'Goba, a d'entrée traduit leur reconnaissance à la directrice générale de la Spdc, ainsi qu'à ses collaborateurs, pour l'attention sans cesse renouvelée à leur égard. Il a relevé que la Spdc est la seule société parmi tant d'autres installée à Cocody à manifester cette marque d'attention, de générosité et de courtoisie, envers leur communauté.

La cérémonie a été marquée par la prestation d'une troupe artistique, des pas de danses et de remise de présents aux différentes délégations de chefs Tchaman.Le Sofitel Abidjan hôtel Ivoire, l'Heden Golf hôtel, l'Ivoire Golf Club, le casino Barrière l'Eléphant D'Or et l'Agence de voyage Lagoona Tours, constituent le patrimoine de la Spdc bâti sur les terres de la communauté Tchaman.