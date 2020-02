Cote d'Ivoire: Motocyclisme (championnat) - Vigneron survole la 1ère journée à San Pedro

Ce sont les vrombissements de gros engins à deux roues qui ont réveillé, samedi, les habitants de San Pedro. De cette compétition qui marquait l'ouverture de la saison de motocyclisme, on retiendra la grande classe de Sasha Vigneron qui a confirmé sa suprématie en dominant les débats, dans la catégorie 125 CC.

Le fils de l'ancien champion de Côte d'Ivoire et d'Afrique a pris rapidement la mesure de ses adversaires dès la première manche de 10 minutes, à parcourir 2 fois dans un circuit fermé de 2,5 km. Il a terminé la compétition avec un total de 25 points, devançant au classement Diaby Souleymane, le pilote de Yamoussoukro qui, lui, a totalisé 20 points. Sanofi Drissa de Gagnoa complète le podium avec 18 points. L'une des attractions de cette nouvelle saison était le démarrage effectif du championnat des Dames, dans la catégorie Ktm. Pour une entrée en matière, elles ont gratifié le nombreux public de San-Pedro d'un beau spectacle. Au terme de la finale, la palme est revenue à Sangaré Maïmouna du club de Ouangolo. Dicko Aissata de Bouaké et Coulibaly Alicia de Bmc complètent le podium. La course Ktm chez les hommes a été dominée par Kourouma Ali.

Une première journée du championnat de motocyclisme qui a tenu toutes ses promesses et qui s'est déroulée sous le patronage du Premier ministre Gon Coulibaly et le parrainage du ministre Anoblé Félix. « Il y a lieu d'être heureux au vu de l'engouement du public. C'est la preuve que notre discipline est appréciée et surtout aimée des férus de la moto. Dans l'ensemble, les pilotes se sont bien comportés. Nous espérons qu'ils maintiendront le cap dans la perspective des échéances internationales », a déclaré Soumahoro Mamadou, président de la Fmci.