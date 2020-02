Cote d'Ivoire: Gestion sécurisée des cotisations sociales - La CDC-CI et la CNAM nouent un partenariat

« La Caisse des Dépôts et Consignations de Côte d'Ivoire (CDC-CI) et la Caisse Nationale d'Assurance Maladie de Côte d'Ivoire (CNAM) ont signé, ce lundi 17 février 2020, à Abidjan, un accord de partenariat », rapporte un communiqué de la CDC-CI

Dans le cadre de leurs activités respectives et de la mutualisation de leurs ressources, la CDC-CI et l'IPS-CNAM ont décidé de nouer un partenariat pour une gestion sécurisée des cotisations sociales liées à l'assurance maladie.Au terme de plusieurs séances techniques, les deux institutions ont convenu d'un mode de collaboration et de gestion des ressources collectés au titre des régimes du système de Couverture Maladie Universelle.

Après la CNPS et la CGRAE qui ont fait confiance à la CDC-CI pour la gestion sécurisée de leurs avoirs. C'est aujourd'hui au tour de la CNAM de faire confiance en la CDC-CI en sa qualité de tiers de confiance et partenaire privilégié en vue de développer une relation durable.Monsieur FOFANA Lassina, Directeur Général de la CDC-CI et Monsieur BAMBA Karim, Directeur Général de la CNAM, se sont engagés à instituer et maintenir un cadre permanent d'échanges et de concertation afin de garantir les meilleures conditions de partenariat.

A propos de la CDC-CI

La Caisse des Dépôts et Consignations de Côte d'Ivoire a été créée par la loi n°2018-574 du 13 juin 2018 afin de porter les missions d'investisseurs de long terme au service de l'intérêt général avec pour objectif de contribuer au financement de l'économie et bâtir la Côte d'Ivoire de demain. Tiers de confiance, elle centralise en plus des fonds de retraite, les fonds des clients des Notaires, les divers cautionnements et consignations...

A propos de l'IPS-CNAM

L'IPS-CNAM a été créée par le décret n°2014 - 395 du 25 juin 2014 et a en charge la gestion et la régulation de la Couverture Maladie Universelle conformément à la loi n°2014 - 131 du 24 mars 2014. A ce titre, elle est notamment chargée de la gestion des régimes liés à l'assurance maladie universelle, le recouvrement des cotisations et la gestion des fonds collectés au titre des régimes du système de Couverture Maladie Universelle.