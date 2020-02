Cote d'Ivoire: Fafci - Une enveloppe supplémentaire de 100 millions de Fcfa de Dominique Ouattara aux femmes de Cocody

La Première dame, Mme Dominique Ouattara, par le biais du ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne Désirée Ouloto, a remis des chèques, des dons en nature et en espèces aux femmes de Cocody-Blockhauss et de Cocody-village, le samedi 15 février 2020.

La cérémonie s'est déroulée sur le terrain de Blockhauss, en présence du Gouverneur du District d'Abidjan, Robert Beugré Mambé, Mme Sarah Sako, vice-présidente du Sénat, de la notabilité de Cocody-Blockhauss et de plusieurs autres personnalités.

L'annonce du don par Anne Désirée Ouloto, au nom de la Première dame, a suscité un tonnerre d'applaudissements : « Maman Dominique Ouattara a tenu à ce que ses sœurs de Cocody bénéficient d'une dotation supplémentaire du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire (Fafci).

Elle met à votre disposition une enveloppe de 100 millions de Fcfa », a lancé la ministre avant de faire savoir que cette enveloppe porte à 860 000 285 Fcfa la dotation totale du Fafci aux femmes de Cocody qui était de 760 000 285 Fcfa avec 4133 bénéficiaires pour un taux de remboursement de 98%.

« En plus de ce financement, la Première dame vous fait des dons en espèces et en nature d'une valeur de 108 millions Fcfa », a-t-elle ajouté. Ces dons en nature sont notamment constitués de matériel d'agriculture, de commerce, de santé, de couture, de coiffure. Ainsi que de vivres et de matériel didactique pour enfants.

"La femme est le sous-bassement du développement de la Côte d'Ivoire. Nous saluons l'engagement de la Première dame qui ne ménage aucun effort pour son bien-être", s'est pour sa part félicité N'Zi Odette, représentant le maire de Cocody.

Le porte-parole de la communauté villageoise, Koutouan Jean Célestin a, quant à lui, exprimé la gratitude des populations à la Première dame pour ses nombreuses actions en faveur des femmes et de toute la communauté. Au nom de cette population, il a remis un cahier de doléances.

Ngbesso Edith, porte-parole des femmes bénéficiaires, a tenu aux noms des femmes de Cocody-Blockhauss et de Cocody-Village, à rendre hommage à Dominique Ouattara pour toutes ses actions sociales en leur faveur.

« Grâce à vos dons et au Fafci, vous permettez aux femmes de participer à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Nous, femmes de Blockhauss et de Cocody-Village, sommes debout à vos côtés pour vous accompagner partout », a-t-elle affirmé.

Comblées par les nombreux dons de la Première dame, les populations ont offert à leur bienfaitrice des tenues traditionnelles, des colliers, des sandales, des fruits, des poissons, etc.

Le Fafci a débuté ses activités en 2012 avec un capital de 1 milliard Fcfa. Aujourd'hui, ce capital est passé à 12 milliards Fcfa avec plus de 210 000 femmes bénéficiaires.