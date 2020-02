Seychelles: Le projet solaire flottant des Seychelles devrait incorporer toutes les mesures pour réduire l'impact environnemental, selon des responsables

Toutes les mesures nécessaires seront prises pour atténuer l'impact sur l'environnement lors de la construction du premier système solaire photovoltaïque flottant (PV) des Seychelles, a déclaré un responsable gouvernemental.

Le directeur général de la Commission de l'énergie des Seychelles, Tony Imaduwa, a donné l'assurance lors d'une réunion consultative samedi dans le quartier central de les Mamelles à Mahé.La réunion publique faisait partie d'une étude d'impact environnemental (EIE) réalisée dans la lagune de Cascade à Mahé, l'île principale, où la centrale électrique de quatre mégawatts sera construite.L'une des préoccupations soulevées par le public était l'emplacement de l'usine et l'impact que la construction aura sur l'écosystème des marais.

"Bien sûr, nous prendrons toutes leurs préoccupations en considération et nous effectuerons une étude approfondie du marais pour voir comment ce projet peut être mis en œuvre sans nuire à l'environnement", a déclaré M. Imaduwa.Il a dit que la lagune avait été choisie car elle était à l'abri d'éléments tels que les vagues et le vent.Une autre préoccupation qui a été abordée était l'accès à la lagune pour les utilisateurs de bateaux dans la région.

M. Imaduwa a déclaré: "Le projet prend en compte l'accès aux bateaux étant donné que certains bateaux utilisent cette zone. Ce ne sera pas un problème car l'usine n'entravera pas l'accès aux bateaux."La Commission de l'énergie des Seychelles a déclaré que les accords clés pour la construction du projet solaire photovoltaïque flottant (PV) à échelle industrielle devraient être signés en mai.

Un avis d'attribution a été envoyé à Quadran Seychelles Ltd, en décembre - l'une des six sociétés qui ont soumis des propositions pour le projet.La filiale locale de Quadran - une société internationale d'énergie renouvelable opérant en Afrique, en Europe et en Asie - financera l'intégralité du coût du projet et l'électricité produite sera vendue à la Public Utilities Corporation.

M. Imaduwa a expliqué que Quadran Seychelles Limited avait obtenu le projet parce que le taux auquel elle proposait de vendre l'électricité qu'elle produisait était plus compétitif, à 9,50 cents le kilowatt-heure.L'énergie du nouveau projet devrait représenter 1,6% de l'objectif énergétique fixé pour 2030 pour les Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental."Non seulement leur taux était le plus bas, mais leur proposition technique pour un accord d'achat d'électricité de 25 ans était également la meilleure des projets soumis", a-t-il déclaré.Il a également été proposé de déplacer le projet vers le barrage de La Gogue et M. Imaduwa a déclaré qu'il s'agissait du site initial.

"Comme vous le savez, le barrage est actuellement en construction, nous avons donc dû chercher un autre emplacement. Cependant, une fois le barrage terminé, nous envisagerions d'avoir un système photovoltaïque là-bas car, avec la rareté des terres, les Seychelles devraient avoir ces systèmes en eau libre ", a-t-il dit.

La Commission de l'énergie indique que les accords d'achat d'électricité et de soutien gouvernemental devraient être signés en mai, après quoi la construction de la centrale commencera."La construction devrait durer six mois et le projet devrait être mis en service avant la fin de l'année", a déclaré M. Imaduwa.Le système solaire photovoltaïque flottant (PV) des Seychelles sera le premier en Afrique.

Le PV solaire flottant a été déployé à grande échelle sur des marchés tels que l'Asie et l'Europe, mais ces installations ont été installées sur des sites d'eau douce tels que des lacs et des réservoirs. Aucun PV solaire flottant n'a encore été mis en œuvre dans un environnement d'eau de mer à l'échelle des services publics.