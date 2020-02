Algérie: Exportation vers l'Afrique - Convention entre Logistrans et le club des industriels de la Mitidja

Alger — Le groupe public de transport terrestre de marchandises et logistique et le Club des Entrepreneurs et Industriels de la Mitidja (CEIMI) ont signé récemment une convention-cadre pour l'accompagnement à l'export des produits algériens vers des pays africains, a indiqué lundi le groupe dans un communiqué.

"Dans le cadre du partenariat public-privé, le groupe de transport terrestre de marchandises et logistique (Logistrans) et le Club des Entrepreneurs et Industriels de la Mitidja (CEIMI) ont signé, le 13 février 2020, une convention-cadre pour renforcer leurs relations commerciales dans le domaine du transport et de la logistique et plus particulièrement, dans l'accompagnement à l'export de la production nationale vers la Tunisie et les pays du Sahel (Niger, Mali, Mauritanie et le Sénégal)", a précisé la même source.

Les exportateurs qui recourent à cette formule ne supportent que 50% des coûts de transport, tandis que les 50% restant sont réglés directement à Logitrans par le ministère du Commerce par le biais du Fonds spécial de promotion des exportations (FSPE), explique le groupe public.

"La simplicité de cette formule qui a l'avantage d'avoir déjà fait ses preuves, intéresse d'ores et déjà de nouveaux exportateurs parmi le millier d'adhérents du CEIMI", note le groupe public de transport terrestre de marchandises et logistique.