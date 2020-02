Congo-Brazzaville: Gaétan-Victor Oborabassi candidat à la présidence de la Ligue départementale

Au cours d'une conférence de presse tenue le weekend xdernier au Mess mixte de garnison de Pointe-Noire, en présence des membres de la future équipe dirigeante de la Ligue et de ses anciens coéquipiers footballeurs, Gaëtan Victor Oborabassi a annoncé sa candidature au poste de président de la ligue départemental de football.

A l'occasion, il a dévoilé son projet de développement de la discipline dans les départements de Pointe-Noire et Kouilou. Son projet de société « Vision 2020 » s'articule sur douze piliers sous le signe du retour aux fondamentaux avec un nouveau style de management.

Le premier pilier repose sur la bonne gouvernance, l'administration et la transparence. Le deuxième concerne la mise en place des structures de base, notamment les sous-ligues dans le département du Kouilou et le district de Tchamba-Nzassi, tandis que le troisième est fondé sur la formation et l'encadrement des jeunes footballeurs, des arbitres, des officiels techniques et la formation des cadres de la discipline.

Parlant du volet sécurité sanitaire, le futur président de la Ligue a souligné que chaque club doit avoir un soigneur pour agir aux actions d'urgence.

La relance et le suivi du football des jeunes et des dames, la mise en place d'une base de données numériques des joueurs pour leur suivi au niveau national et international sont autant de défis à relever par la future équipe dirigeante.

Pour plus d'efficacité sur le terrain, Gaétan-Victor Obarabassi entend vulgariser les textes qui régissent le football et mettre en place une commission de presse pour assurer une bonne couverture médiatique des événements sportifs dans les deux départements.

Quant aux installations sportives, il promet l'entretien du stade Anselmi tout en envisageant d'organiser les clubs afin que ceux-ci disposent toutes les catégories nécessaires d'assurer la relève et rendre le football à Pointe-Noire et au Kouilou.