Algérie: Saïda - Enregistrement de 150 témoignages des moudjahidine de la wilaya

Saida — Une opération initiée par la direction des moudjahidine de la wilaya de Saïda depuis 2015 a permis d'enregistrer 150 témoignages vivants de moudjahidine ayant participé au déclenchement de la révolution du 1er novembre 1954 dans le cadre des efforts d'écriture de l'histoire et de la mémoire de la glorieuse guerre de libération nationale, a-t-on appris lundi auprès de cette direction.

La directrice des moudjahidine, Souad Kadaoui, a indiqué à l'APS à la veille de la célébration de la journée nationale du chahid dont la wilaya de Saïda accueille mardi les festivités officielles, que le volume horaire de ces témoignages enregistrés ont atteint 48 heures et 45 minutes.

Ces témoignages ont été enregistrés au sein de la direction de wilaya des moudjahidine, ainsi que durant des sorties sur le terrain à la rencontre de moudjahidine qui ont des difficultés à sa déplacer et d'autres résidant dans des zones éparses de la wilaya, selon la même source.

Des équipements audiovisuels développés ont été utilisés pour enregistrer et sauvegarder les témoignages des moudjahidine, notamment sur les étapes de la lutte et les événements importants qui les ont caractérisés, à l'image des détails sur les luttes héroïques de nombreux chouhada tombés au champ d'honneur pour l'indépendance et le recouvrement de la souveraineté nationale.

Ces témoignages ont permis également d'enregistrer les détails de plusieurs batailles qui ont eu lieu dans la région de Saïda, dont la bataille de Sidi Khalfallah (1958) dans la commune de Sidi Ahmed, la bataille d'El-Leba (1958, dans la commune de Hassasna), d'El-Medja (1958, commune de Doui Thabet), d'El-Beggar (1958, commune de Youb), selon la même source, qui a ajouté que l'opération de collecte des témoignages se poursuit.

"Ces témoignages seront soumis, après l'opération de collecte, aux spécialistes en histoire pour les valoriser afin de constituer des sources et des références importantes pour l'écriture et la sauvegarde de la mémoire historique de la guerre de libération nationale", a indiqué la même source, soulignant que cette opération permettra d'enrichir le legs historique de la guerre de libération nationale et la préservation de la mémoire et sa transmission aux générations futures.