Algérie: Le Président Tebboune se réunit avec les walis de la République

Alger — Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a tenu lundi au siège de la Présidence une réunion avec les walis de la République à l'issue de la rencontre Gouvernement-walis, a indiqué un communiqué de la Présidence.

Lors de cette réunion, qui a eu lieu en présence du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, et du Médiateur de la République, Karim Younes, "M. Tebboune a écouté les préoccupations des walis et réitéré les orientations contenues dans son allocution d'ouverture, dimanche, de la rencontre Gouvernement-walis", a ajouté la même source.

"Partant de sa longue expérience sur le terrain, le Président de la République a donné des orientations complémentaires pour une meilleure maitrise du traitement des problèmes de développement en vue de renforcer le rôle économique des Collectivités locales et d'aider les startup à la création d'opportunités d'emplois et de richesses pour lutter contre le chômage et améliorer la vie des citoyens et leur cadre de vie à la faveur d'un développement national équilibré éliminant les disparités sociales et encourageant les compétences nationales", a conclu le communiqué.