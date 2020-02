Algérie: Transport de marchandises - "Opticharge" lance sa plateforme logistique digitale

Alger — "Opticharge", une nouvelle startup algérienne spécialisée dans le service de la logistique, a procédé lundi à Alger au lancement officiel de sa plateforme digitale destinée aux expéditeurs et transporteurs de marchandises.

Il s'agit d'une plateforme techno-logistique qui met en relation en temps réel les expéditeurs parmi les industriels et les transporteurs de marchandises.Présent à la cérémonie de lancement, Fardjellah Benaissa, cofondateur avec Ahmed Badaoui de cette startup, a expliqué que son entreprise ambitionne de "résoudre la problématique du transport logistique de marchandises" en Algérie avec des coûts réduits.

Opticharge, a-t-il enchaîné, œuvre à réduire la facture des expéditeurs et transporteurs en s'inscrivant sur la plateforme électronique qui leur donne accès à une liste de propriétaires de flotte et conducteurs pour exporter leurs les marchandises.La plateforme permet, d'autre part, à ses utilisateurs de suivre le déplacement de leurs marchandises et camions en temps réel et surtout réduire les intermédiaires.

Créée en 2019 par un financement privé, Opticharge se définit comme un "support numérique" complémentaire pour les industriels et grandes entreprises de logistique qui font, parfois, appel à des sous-traitants pour pouvoir gérer leurs marchandises.Elle compte déjà quelques 220 entreprises partenaires dans la logistique pour une flotte globale de plus de 1800 camions.D'autres entreprises opérant dans le domaine de la logistique ont accepté de travailler avec Opticharge et utilisent sa plateforme pour optimiser le transport de marchandises, selon ses fondateurs.