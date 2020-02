Afrique Centrale: Amical - La RDC A' perd son premier match sous Mihayo face au Cameroun

C'est par une défaite que Pamphile Mihayo a fait ses débuts comme sélectionneur des Léopards locaux de la RDC.

La première rencontre du nouveau sélectionneur, Pamphile Mihayo Kazembe, des Léopards locaux de la République démocratique du Congo (RDC) se solde par une défaite.

En effet, la sélection A' RD-congolaise a été battue, le 16 février, au Complexe sportif de Kintélé de Brazzaville par les Lions indomptables A' du Cameroun sur la marque d'un but à zéro, en match amical joué dans le cadre du mini-tournoi international organisé par la Fédération congolaise de football (Fécofoot). L'unique réalisation de la partie est l'œuvre de Deo Bato à la 72eminute de jeu.

Le onze de départ des Léopards A' s'est composé de du gardien de but Jackson Lunanga, du capitaine Djos Issama, Ernest Luzolo Sita, Ikoyo Iyembe, Radjabu, Mukoko Tonombe, Glody Likonza, Vinny Bongonga, Jérémie Mumbere remplacé ar Mercey Ngimbi, Isaac Tshibangu remplacé par Jésus Moloko Ducapel, et Chico Ushindi remplacé par Jackson Muleka à la 82e minute de jeu.

Le gardien de but Nathan Mabruki (qui a remplacé Esdras Kabamba en dernière minute), M. Nkwa , Mukoko Amale, Ebuela, Merveille Kikasa , Soze Zemanga , N. Fasika, Rachidi Asumani et Magloire Ntambwe sont restés sur le banc des remplaçants.

En conférence de presse d'après-match, Mihayo a signifié : « J'ai pris l'équipe il n'y a que quelques jours, mais ce ne sont pas des raisons à avancer.

J'ai eu pratiquemnet deux séances d'entraînement avant de préparer ce match. Je crois qu'il y a des joueurs de très bonne qualité. J'ai eu le temps de voir la majorité d'entre eux, c'est vrai, il y a encore plein de choses à travailler .»

L'on rappelle que Mihayo a été nommé le 11 février. Et le 12 février, il rendait publique une liste des vingt-trois joueurs, et cinq jours après, il était déjà sur le banc des Léopards pour cette rencontre amicale, la première pour lui comme sélectionneur des Léopards A'. Il y a lieu de souligner que tout est allé très vite pour lui.

A la conférence de presse d'avant-match à Brazzaville, il indiquait : « On a un match à jouer, on va rester sérieux, être efficace, faire un bon match, faire un bon résultat, gagner le match.

Je sais que ce ne sera pas facile, c'est un adversaire de taille qui est en face de nous. On va essayer de donner le maximum pour pouvoir faire mieux ».

Notons que le mini-tournoi de Brazzaville sert de préparation à la phase finale de la 6e édition du Championnat d'Afrique des nations.

Et à propos de cette compétition prévue pour avril au Cameroun, Pamphile Mihayo notait : « Comme tout entraîneur étant à la tête d'une équipe doit penser positivement.

Chercher à bien entamer cette compétition et à faire mieux, aller le plus loin possible, si on arrive à atteindre un niveau élevé, on pourra penser à la coupe, maintenant, on ne peut pas penser à la coupe, nous sommes tous derrière, nous devons courir pour aller la chercher ».

Cette défaite pour la première sortie des Léopards locaux sous Mihayo devra donc sonner l'interpellation pour ce dernier afin de se familiariser avec son équipe et imprimer sa philosophie de jeu et mieux la préparer avant de s'envoler pour le Cameroun.