Congo-Kinshasa: Le SG Kabuya - "L'UDPS au pouvoir ne permettra jamais que la RDC soit balkanisée"

"L'Union pour la Démocratie et le Progrès Social, UDPS en sigle, est heureuse de vous accueillir dans ce cadre pour célébrer, ensemble ce double évènement, à savoir : le 38ème anniversaire de son existence et la commémoration de l'an 1 de l'exercice de son pouvoir.

Comme vous le savez, l'UDPS est créée le 15 février 1982 par les 13 parlementaires, auteurs de la lettre de 52 pages adressée à Monsieur Mobutu pour dénoncer la dictature et les violations des droits de l'homme qui caractérisaient son régime".Au lieu de suivre les sages conseils lui donnés dans cette lettre et ainsi d'humaniser son régime, Monsieur Mobutu se radicalisera davantage dans le non-respect des libertés et des droits fondamentaux et dans la gabegie tous azimuts.Malgré les privatisations des droits et libertés, les actes de tortures, d'arrestations arbitraires, d'emprisonnements injustes, de relégations et de toutes sortes d'humiliation dont ils ont été victimes, nos pères fondateurs ont gardé haut le flambeau du combat contre la dictature.

Rejoint par de nombreux compatriotes qui ont cru en leur vision politique, nos pères fondateurs, avec le Dr Etienne Tshisekedi wa Mulumba d'heureuse mémoire, ont réussi, dans la clandestinité, à implanter le parti et à prêcher son idéologie, jusqu'à faire fléchir la dictature.En dépit de toutes les atrocités dont elle a été victime, et grâce à la clairvoyance et la détermination de ses Combattantes et Combattants, l'UDPS a remporté, plusieurs victoires durant son combat. Le temps nous manquera si nous devons les épingler toutes.

Cependant, quelques-unes de ces victoires grâce à leurs impacts historiques resteront à jamais gravées dans la mémoire collective du peuple congolais, nous pouvons rappeler :

Primo : la libéralisation de l'espace politique, consacrant le multipartisme intégral dans notre pays. En effet, coincé par la pression politique de l'UDPS, Monsieur Mobutu prononce le 24 avril 1990 à Nsele son fameux discours de démocratisation de son régime. Mais, à cause de l'activisme négatif de certains acteurs politiques de l'époque, cette démocratisation ne sera que théorique.

Secundo : l'Accord global et inclusif de Sun City, sauvant le pays de la balkanisation où il serait condamné si le Docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba ne s'était pas investi contre l'Accord de l'hôtel Cascade, signé par un groupe des belligérants et laissant une bonne partie de notre territoire sous le contrôle d'un autre groupe. Par sa détermination, le Président emblématique de l'UDPS a ramené toutes les parties sur la table des négociations et a obtenu la signature d'un Accord global et inclusif. Ici, l'occasion pour nous d'affirmer que pour avoir empêché la partition du pays, l'UDPS au pouvoir, ne permettra jamais que la République Démocratique du Congo soit balkanisée.

Tertio : l'Accord de la Saint Sylvestre 2016 ayant balisé la voie à l'organisation des élections du 30 décembre 2018, lesquelles ont amené à la tête du pays comme Président de la République et Chef de l'Etat, un Combattant de l'UDPS, en la personne de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que le peuple congolais appelle affectueusement FATSHI-BETON. Son élection en elle-même est une victoire du combat de l'UDPS.

Elu brillamment par le peuple congolais le 30 décembre 2018, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est entré en fonction le 24 janvier 2019, après l'acceptation, le même jour de son serment, en qualité de Président de la République et Chef de l'Etat, par la Cour Constitutionnelle de notre pays.

Du 24 janvier 2019 au 24 janvier 2020, l'UDPS a totalisé une année d'exercice effectif et réel du pouvoir.Fidèle aux valeurs incarnées par son parti, le Président de la République n'a pas attendu la mise en place du Gouvernement pour se mettre au travail et soulager tant soit peu les souffrances du peuple congolais.L'UDPS est consciente que beaucoup reste à faire avant d'atteindre le bien-être social du peuple congolais, mais note avec satisfaction les réalisations du Chef de l'Etat durant sa première année d'exercice du pouvoir, où l'on peut épingler :

L'effectivité de la démocratie et de l'Etat de droit en République Démocratique du Congo, matérialisée par la libération de tous les prisonniers politiques et d'opinions, le retour des exilés politiques, la fermeture de tous les cachots clandestins et la libération de l'espace politique ;

La mise en œuvre effective et réelle de la gratuité de l'enseignement primaire dans les institutions publiques sur toute l'étendue du territoire national ;L'amélioration du salaire des enseignants et la paie d'environ 100.000 (cent mille) enseignants supplémentaires, qui travaillaient sans être payés.Grâce au Chef de l'Etat, ces 100.000 enseignants sont payés par l'Etat. Pour finir cette série, après analyse de leurs dossiers par des instances compétentes, 34.000 autres enseignants recevront de l'Etat leurs salaires ;La construction et la réhabilitation de 100 écoles sur toute l'étendue du territoire, où on peut compter le Complexe scolaire Mokengeli et l'école primaire du Camp Colonel Tshatshi ;La construction et la réhabilitation des plusieurs routes et ponts, à Kinshasa comme à l'intérieur du pays. On peut citer : les avenues Université, Commerce, Bokasa, Saïo et la route Boma-Moanda ;

La réhabilitation et l'équipement de plusieurs hôpitaux, dont ceux des camps Thastshi, Lufungula et Kokolo.Comme dit ci-haut, l'UDPS demeure convaincue que beaucoup de défis restent à relever, voilà pourquoi elle appelle chaque congolais, à quelque niveau de responsabilité qu'il soit, à ne travailler que pour le bien-être collectif.L'UDPS salue le civisme fiscal du peuple congolais et appelle les organes chargés du contrôle de la gestion de l'argent du contribuable congolais à faire correctement leur travail.L'UDPS exhorte les magistrats congolais à soutenir, dans leur travail, la lutte contre la corruption et toute forme d'antivaleurs.L'UDPS s'engage à demeurer aux côtés du peuple jusqu'à la victoire finale, qui est l'atteinte du bien-être social pour tous.