Congo-Kinshasa: Difficultés de fonctionnement dans les provinces - Sylvestre Ilunga rassure les gouverneurs

Les gouverneurs de provinces présents à Kinshasa ont soumis, ce lundi 17 févier 2020, leurs difficultés de fonctionnement au Premier ministre au cours d'une séance de travail tenue à l'Immeuble du gouvernement.

Ces difficultés sont liées à la rétrocession pour les frais de fonctionnement et surtout la mise en œuvre rapide de la Caisse de Péréquation. Au sortir de cette réunion, les Gouverneurs des provinces repartent rassurés par le chef du gouvernement central sur des solutions qui viendront progressivement sur toutes les questions évoquées.

"En définitive, nous avons bien terminé, les solutions viennent progressivement. Les raisons avancées sont tout à fait objectives, nous nous sommes convenus d'observer, l'engagement a été ferme et nous attendons ", a laissé entendre le rapporteur du groupe.C'était en présence du vice-premier ministre en charge du Budget, Jean-Baudouin Mayo Mambeke, du Ministre d'Etat chargé de la Décentralisation et Réformes Institutionnelles, Azarias Ruberwa et du Ministre des Finances, Sele Yalaghuli.

Depuis un certain temps, en effet, presqu'un semestre, il est très difficile pour les gouverneurs de travailler en provinces. Raisons pour laquelle, ils ont tenu, à partir du moment où ils sont à Kinshasa, le siège des Institutions, à rencontrer le Premier ministre pour présenter leurs revendications.En réalité, ils se plaignent de ne plus recevoir la rétrocession, les frais de fonctionnement, mais aussi les droits des ETD. Ils ne savent donc plus fonctionner et attendent toujours la mise en œuvre de la caisse de péréquation dont le gouvernement a longtemps parlé.

Tout cela a été clairement présenté par le rapporteur du groupe, le gouverneur de la Tshuapa, M. Bongo. En gros, les gouverneurs ont eu des réponses claires du Premier ministre, complété par le vice-premier ministre en charge du Budget, le ministre des Finances et le ministre d'Etat chargé de la Décentralisation.