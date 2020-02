Cote d'Ivoire: Frégbo Basile - " Une succession se prépare, nous ferons 99,99 ici "

Député de Sassandra commune et vice-président de l'Assemblée nationale, Frégbo Basile, transfuge du PDCI-RDA a réaffirmé l'engagement des populations du Gboklè aux côtés du Président Alassane Ouattara et du RHDP le samedi 15 février 2020 dans cette ville lors du meeting de clôture du premier ministre Amadou Gonn Coulibaly dans le cadre de sa visite de travail dans la région du Gboklè : "C'est de Sassandra que le G25 (un regroupement de 25 députés du PDCI-RDA et du RDR, ndlr) a été lancé, en décembre 2013 pour la candidature unique du Président Alassane Ouattara en octobre 2015.

Des gens ont transformé cela en d'autres appels, en 2014. Sassandra a été érigé en département en 1970 et il couvrait San-Pedro, Soubré, Tabou, Fresco et Guéyo. On ne sait pour quelle raison le département de Sassandra a été émietté, défiguré alors que c'était la porte d'entrée de tout l'Ouest de la Côte d'Ivoire.

Nous étions désespérés, parce que tous les gouvernements successifs de Côte d'Ivoire sont restés muets sur cette question.

Ici à Sassandra, c'est Alassane Ouattara ou rien. Il a fait de Sassandra un chef-lieu de région, il a donné à cette région son nom authentique. Il a fallu le Président Alassane Ouattara pour nous donner une nouvelle vie en créant la région du Gboklè, parce que c'est le nom authentique de Sassandra.

Il nous a fait promesses, il les a tenues. Pour les élections présidentielles de 2020, nous n'allons pas nous laisser faire. Sassandra fera 99, 99%. Sassandra a décidé d'adhérer à la vision claire et nette du Président Alassane Ouattara. Nous ne sommes pas dans les discours .

Monsieur le Premier ministre, allez dire au Président Ouattara qu'il n'a pas de campagne à faire Les gens viennent de n'importe où avec des "vuvuzélas" politiques et ils veulent succéder à Alassane Ouattara.

Jamais nous n'accepterons cela. Une succession se prépare, elle n'est pas spontanée.

Des gens parlent, on les voit et on se regarde".