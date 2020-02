Ile Maurice: La Vie Catholique souffle sa 90e bougie en regardant vers le futur

Presque un siècle. La célébration du 90e anniversaire de La Vie Catholique, hebdomadaire appartenant au diocèse de Port-Louis, dimanche 16 février, ne s'est pas limitée à une messe à la chapelle de Montmartre, Rose-Hill, et au partage du gâteau de circonstance.

C'était également l'occasion pour le président du conseil d'administration du journal de parler de l'avenir de cette publication.

Comme cela a été le cas pour de nombreuses publications vieilles de plus de 50 ans, La Vie Catholique n'a pas échappé au phénomène qui frappe les médias traditionnels. Il s'agit d'une baisse d'intérêt pour la lecture en général.

Une situation occasionnée, en grande partie, par le déferlement d'autres médias et plates-formes de diffusion de nouvelles et d'images parmi lesquelles, la télévision, le portable, l'ordinateur et les réseaux sociaux.

Lors du gâteau d'anniversaire, dans l'arrière- cour de la Chapelle de Montmartre où se dressent de nombreux litchis verdoyants, Jean Maurice Labour, vicaire général du diocèse de Port-Louis, a fait état des défis auxquels La Vie Catholique est confrontée.

D'où la nécessité d'analyser ces défis à tête reposée et de revenir avec des solutions susceptibles d'assurer la continuité de diffusion de cet hebdomadaire qui, toutes les semaines rend compte de ce qui se fait dans le diocèse de Port-Louis avec un focus sur ce qui se passe également au sein du vicariat de l'île Rodrigues.

Baisse d'intérêt pour la lecture

Maurice Labour a indiqué qu'un des signes de cette baisse d'intérêt pour la lecture du contenu de La Vie Catholique est le nombre de numéros qui retournent au siège de l'hebdomadaire.

Tout en ne minimisant pas la nature des défis auquel La Vie Catholique est confronté, Jean Maurice Labour a indiqué que leur prise en compte démontre la détermination du conseil d'administration à préparer le terrain pour assurer l'évolution future de l'hebdomadaire, condamné à se réinventer dans un monde qui change.

Un peu plus tôt, une messe a été dite par le cardinal Maurice Piat, évêque responsable du diocèse de Port-Louis. Dans l'assistance, le personnel de La Vie Catholique, et les membres de leur famille respective et de nombreux amis de l'hebdomadaire.