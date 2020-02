Cote d'Ivoire: Programme d'appui à la productivité des TPE/PME - L'Agence CI PME finalise le recrutement de sa première cohorte de TPME

Ce sont 185 entreprises soit 110 PME manufacturières et de service industriel et 75 TPE/Startups du domaine de l'agro-industrie et du tourisme ont été recrutées dans le cadre de ce programme.

« Dans le cadre du Programme d'Appui à la Productivité des TPE/PME (PAP-TPE/PME(2019-2021)), l'Agence CI PME finalise le recrutement de sa première cohorte de Très Petites et Moyennes Entreprises (TPME) », rapporte un communiqué de ladite Agence dont Framat.info a reçu copie, ce 18 février 2020.

L'Agence CI PME en partenariat avec la GIZ a atteint son objectif de recrutement de sa première cohorte d'entreprises du Programme d'Appui à la Productivité des TPE/PME (PAP-TPE/PME(2019-2021)).

Au total, 185 entreprises soit 110 PME manufacturières et de service industriel et 75 TPE/Startups du domaine de l'agro-industrie et du tourisme ont été recrutées à la suite de l'appel à manifestation d'intérêt, lancé le vendredi 17 janvier 2020, qui aura permis de recueillir 441 candidatures dont au moins 35% de femmes parmi les bénéficiaires.

La sélection de cette première cohorte du Programme PAP-TPE/PME(2019-2021) est l'aboutissement d'un partenariat unique entre l'Agence CI PME et la GIZ visant à apporter, sur une durée de deux années, un accompagnement stratégique, opérationnel et financier sur mesure aux TPME sélectionnées.

Le programme permettra ainsi aux bénéficiaires d'acquérir une meilleure maitrise des outils de gestion et des processus liés à leurs activités, avec à la clé une facilitation de l'accès au financement, en vue de l'amélioration de leur croissance afin de contribuer à la transformation structurelle de l'économie ivoirienne et au développement inclusif portés par des PME dynamiques, compétitives et innovantes.

« La transformation locale de nos matières premières traduit l'avancée de notre pays vers son industrialisation progressive avec des produits à plus forte valeur ajoutée, la création de milliers d'emplois et de meilleurs prix aux Producteurs.

Nous devons assurer une participation plus importante de nos Entreprises et PME nationales à ce processus de transformation de notre économie. » a déclaré le Président de la République.

En droite ligne avec la politique du Gouvernement ivoirien, l'Agence CI PME œuvre ainsi avec le concours de la GIZ, au travers du Programme PAP-TPE/PME(2019-2021), pour la mise en place d'une stratégie d'intervention commune et d'un partenariat pour l'amélioration de la compétitivité, la création de valeurs, d'emplois décents et la croissance des PME.

Le Premier Ministre indiquant le rôle majeur du secteur privé dans l'atteinte des objectifs du Plan National de Développement 2016-2020, s'est exprimé en ces termes « 60% du financement du PND 2016-2020 devraient venir du secteur privé, notamment à travers des investissements directs ou des partenariats public-privé.

Pour permettre cet accompagnement du secteur privé, le Gouvernement a comme priorité l'accélération des réformes, en vue de renforcer le rôle clé du secteur privé pour une croissance économique forte et inclusive... »

Le Programme d'Appui à la Productivité des TPE/PME est financé par le Ministère Fédéral Allemand de la Coopération Économique et du Développement (BMZ) et mis en œuvre par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH avec le concours de partenaires techniques et financiers pour l'accompagnement de 500 PME et 200 TPE/Startups.

A propos de l'Agence CI PME

Créée par la loi n°2014-140 du 24 Mars 2014, l'Agence Côte d'Ivoire PME est l'organe opérationnel de la politique gouvernementale de promotion des PME de l'Etat de Côte d'Ivoire placé sous la tutelle du Ministère des PME.

Elle appuie les PME à travers quatre (4) axes stratégiques à savoir l'amélioration de l'accès aux marchés et au financement, l'amélioration du climat des affaires, le renforcement des capacités et le développement de la culture entrepreneuriale et de l'innovation par le biais de trois (3) services supports : le centre d'incubation Dream Factory, le Guichet des Services aux PME et le Centre d'Intelligence des Affaires sur les PME.

L'Agence CI PME, dans sa mission de mise en œuvre de la Stratégie Nationale de développement des PME, est engagée à renforcer les relations de partenariat avec les organismes internationaux et bailleurs de fonds, ainsi qu'avec les organisations du secteur privé et public pour la mobilisation de ressources.