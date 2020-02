Congo-Kinshasa: Kasaï Central - La population indignée par la libération des voleurs des Kits des médicaments

Une grogne sociale persiste encore et toujours dans le territoire de Dibaya dans la province du Kasaï Central où la population s'insurge contre la libération des trois présumés voleurs des Kits des médicaments qui étaient destinés à la Zone de santé de Lubondaye, à Tshimbulu.

Selon les médias locaux, la population de cette partie de la RDC jette son discrédit sur le Gouverneur de la province qui aurait favorisé la libération alors que ce réseau des malfaiteurs a été démantelé par la police.

Et pourtant, les trois voleurs ont été amenés au cachot de Tshimbulu pour être entendus sur leurs méfaits indéniables, en attendant d'être transférés au parquet de Kananga. Malheureusement, renseigne-t-on, ils ont été libérés sur ordre du gouverneur de la province qui, visiblement, se moque des procédures judiciaires. Certaines sources citent le nom de la DG de l'ISTM de Dibaya qui aurait également participé dans ce sale coup pour préserver ses intérêts personnels.

Cet acte a provoqué, le week-end dernier, la colère de toute la population et des Chefs coutumiers de Tshimbulu qui dénoncent le comportement injuste de l'autorité provinciale.Plusieurs voix se sont élevées pour réclamer justice face à ce détournement des médicaments qui devraient servir la population de la Zone de santé de Lubondaye.

«Nous sommes très indignés par de la libération en catimini de ces voleurs alors que le président de la République veut bâtir le pays dans la justice. On comprend maintenant que son action pour l'Etat de droit est sabotée dans la zone de santé de Lubondaye avec la libération des voleurs des médicaments », a déclaré un habitant de Tshimbulu.

Les uns et les autres s'interrogent même : « Comment tous les autres prisonniers sont amenés manu militari au Parquet de Kananga pendant que ces voleurs publics sont, eux, libérés la nuit et encore sur ordre du numéro Un de la Province pour aller se cacher dans leurs villages dans la tribu voisine de Tshimbulu ? Comment croire en la justice quand c'est le Chef de la province qui s'adonne au grand jour à des pareilles pratiques contraires à la vision du Président de la république ?

Et comment une religieuse, DG de l'ISTM de la place, ne respecte pas son voile mais s'amène sans froid aux yeux avec des enveloppes pour falsifier les documents du PV au su et vu de tout le monde à Tshimbulu et faire libérer les prisonniers en catimini la nuit ? Et comment l'église de l'archidiocèse continue à fermer les yeux sur les comportements scandaleux de pareils membres ? ».

Cependant, la population locale de Tshimbulu et du Territoire de Dibaya appellent le ministère national de la Santé à se saisir de l'affaire et faire une contre-enquête. Au ministère national de la Justice, ils demandent de procéder urgemment à un contre -expertise du travail bâclé afin que la vérité éclate et que justice soit faite.

Toutefois, ils regrettent que la province soit réduite à une « entreprise privée » où le Gouverneur dégomme les gens à la tête des Zones de santé, des Sous-Divisions, des Territoires, des Secteurs, dans les régies financières et fiscales... pour nommer des personnes qu'il veut. «Puisqu'il gère du matin au soir des dossiers sans même associer ses ministères, il faut impérativement et urgemment que le gouvernement central et l'assemblée nationale s'impliquent, chacun à son niveau pour ne pas continuer à sacrifier le sort de la population », fustige-t-on.

Par ailleurs, la population veut voir à Kananga, à Tshimbulu dans le territoire de Dibaya un Etat de droit et non une « administration de la jungle » selon l'arbitre du « Roi -Soleil » pour ne pas encore ressusciter encore les mauvais souvenirs du phénomène Kamwina Nsapu dans la population de Dibaya.