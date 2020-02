Congo-Kinshasa: Accident de Mont-Ngafula - Le Gouvernement porte assistance aux victimes

Le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a présidé ce lundi 17 février 2020, à la primature, une séance de travail avec le ministre des Actions humanitaires et Solidarité Nationale ainsi que le vice-ministre de l'Intérieur.

Il était question de faire le point sur l'accident de la route survenu le dimanche 16 février 2020 sur l'avenue by pass, au niveau de l'arrêt triangle campus dans la commune de Mont-ngafula. Bilan, 15 morts et une quarantaine de blessés, selon les premières estimations. Le chef du gouvernement a donné des orientations pour prendre en charge les blessés et procéder à l'inhumation le plus rapidement possible des compatriotes morts.

"Le Premier ministre nous a invités afin de faire rapport sur l'accident qui est intervenu hier ayant connu mort d'hommes et beaucoup de blessés. Nous avons fait ce rapport et il y a eu jusque-là 15 morts et une quarantaine de blessés", a précisé Steve Mbikayi, le ministre des Actions humanitaires.

A l'issue de cette séance de travail, le Premier ministre a donné des directives claires. "On va faire tout ce qu'on doit faire pour pouvoir prendre en charge les blessés mais aussi procéder rapidement à l'indemnisation des compatriotes qui sont morts dans cet accident", a souligné le ministre.

A la population, Steve Mbikayi a demandé d'éviter de vendre le long des artères parce qu'il y a beaucoup d'accidents. Les bourgmestres doivent, selon lui, chercher des endroits afin qu'ils puissent placer les vendeurs. Il estime, en effet, que continuer à vendre le long des routes, surtout les routes principales, est un grand danger.

Mais aussi, "nous pensons que les normes doivent être respectées dans le domaine du transport. 80% des accidents ou des catastrophes que nous connaissons sont toujours liées au souci de transport", a-t-il laissé entendre.Il y a lieu, poursuit-il, que différentes structures du ministère de Transport fassent tout pour faire respecter les normes, notamment en ce qui concerne le contrôle technique.