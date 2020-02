Sénégal: Sébikotane - La maternité réhabilitée et équipée pour un coût de 70 millions

Dakar — La maternité de Sébikotane (département de Rufisque), réhabilitée et équipée par la Fondation Sonatel pour un montant global de 70 millions de francs CFA, a été inaugurée lundi par le secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Action sociale, Alassane Mbengue.

"La vétusté des locaux et l'insuffisance en équipements de la maternité de Sébikotane, jamais rénovée depuis sa création en 1975, ont motivé le choix pour y réaliser les travaux de modernisation dans l'objectif d'assurer une meilleure prise en charge de plus de 35000 habitants", explique le texte.

L'action de la Fondation Sonatel a permis de réhabiliter et d'équiper l'essentiel des compartiments de la maternité, dont les salles de vaccination, d'accouchement, de suite de couche, de garde, d'échographie.Elle a aussi rendu possible l'aménagement d'une pharmacie, d'une salle pour les ambulanciers et de deux salles d'attente.Les travaux réalisés ont également permis de réhabiliter et d'équiper les bureaux de la sage-femme et du comité de développement sanitaire, le réfectoire pour le personnel et le bloc sanitaire.

"Dans le souci d'assurer la mise aux normes sanitaires de la structure, la Fondation Sonatel a, en plus de la rénovation, entièrement équipé et modernisé le plateau médical de la maternité en matériel", précise le communiqué.La réhabilitation de cette maternité "est une concrétisation des ambitions développées par la Fondation dans le cadre de son mécénat axé sur la santé avec son volet prioritaire consacré à la santé maternelle et infanto-juvénile".

L'objectif est d'appuyer les efforts du ministère de la Santé et de l'Action sociale dans ce secteur en favorisant l'accessibilité des soins de santé de qualité à tous, notamment les populations les plus démunies.Le secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Action sociale, Alassane Mbengue, le maire de la commune de Sébikhotane Abdoulaye Lô, le directeur général de la Sonatel et le président du Conseil de la Fondation Sonatel, ont pris part à la cérémonie d'inauguration, indique la même source.