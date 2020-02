Sénégal: Tivaouane - Pose de la première pierre du siège du Comité départemental de la Croix-Rouge, mardi

Dakar — La présidente de la Croix-Rouge sénégalaise, Bafou Ba, procédera mardi, à partir de 10 heures, à la pose de la première pierre du siège du Comité départemental de la Croix-Rouge de Tivaouane, annonce un communiqué transmis à l'APS.

La cérémonie verra la présence effective des autorités administratives, médicales, territoriales, religieuses et coutumières du département de Tivaouane, indique la même source.Selon le texte, cette activité s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles des comités de la Croix-Rouge par le programme intégré de renforcement de la résilience des communautés dans les départements de Thiès et Tivaouane depuis juin 2017.

Le communiqué précise que ce programme, financé par la Croix-Rouge de Belgique pour la période 2017-2021, contribue à la promotion de la nutrition, de la santé maternelle et infantile, des bonnes pratiques d'hygiène-assainissement, d'éducation environnementale et de protection des ressources naturelles.Aussi, il réalise plusieurs actions intégrées dans une vingtaine de localités dans les départements de Thiès et Tivaouane afin de renforcer la résilience des communautés.

Le texte indique que ce programme accompagne les populations pour la satisfaction de leurs besoins spécifiques notamment en matière de santé, d'eau, d'hygiène et d'assainissement, d'environnement et de développement, à travers la formation, le financement et l'accompagnement des communautés.