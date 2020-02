Egypte/Maroc: Zamalek/Mortada Mansour - « J'ai démoli les nerfs de l'Espérance à ma façon »

Après sa victoire en Supercoupe d'Afrique, le président du Zamalek, Mortada Mansour continue à faire parler de lui. En effet, le Zamalek a battu l'Espérance de Tunis vendredi dernier en Supercoupe d'Afrique.

Cas inédit: le Zamalek devra affronter le même adversaire dans trois matches vitaux en l'espace de trois semaines.

A savoir: la Super coupe d'Afrique et deux matchs le 29 février et le 6 mars prochain. Et ce, dans le cadre des quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF.

Apres cette finale de la Super Coupe, place désormais à la Ligue des Champions. Interrogé sur le prochain match qui opposera son équipe en quart de finale de la ligue des champions d'Afrique, le président du Zamalek Mortada Mansour a déclaré : « Nous allons jouer au stade du Caire, mais seulement devant 30 000 supporters.

J'aurais aimé pouvoir compter sur 100 000, mais il y a malheureusement des gens qui viennent pour semer le désordre.

Je ne vais plus jamais permettre de telles choses et la mascarade du match du TP Mazembe ne va plus se répéter.

L'Espérance ? J'ai démoli ses nerfs à ma façon en répétant pendant des mois que le Zamalek ne jouerait pas au Qatar ».